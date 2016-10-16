Arsenal zirveye ortak oldu

Ligde beş haftadır bileği bükülmeyen Arsenal, Emirates Stadı'nda Swansea City'yi ağırladı. Theo Walcott'un yedi dakika içinde attığı iki golle üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, İzlandalı Sigurdsson'un golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.

Bugün 28 yaşına giren Mesut Özil'in ikinci yarıda attığı golle skoru 3-1'e getiren Arsenal karşısında konuk ekip Baston'ın golüyle umutlansa da kalan dakikalarda skor değişmedi ve Londra ekibi üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

Türk asıllı Alman futbolcu Özil, bu sezon takım arkadaşı Koscielny'den sonra doğum gününde gol atan ikinci futbolcu oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında kırmızı kart gören Xhaka, takımını 10 kişi bıraktı. 24 yaşındaki İsviçreli futbolcu, son iki sezonda 4 kez kırmızı kart gördü.



CİTY FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Manchester City, geçen hafta aldığı Tottenham mağlubiyetinin ardından bu hafta da sahasında Everton ile 1-1 berabere kalarak son iki maçta beş puan kaybetti.

Karşılaşmanın 43. dakikasında De Bruyne ve 70. dakikasında Agüero ile iki penaltı atışından yararlanamayan Manchester ekibi, 64. dakikada Lukaku'nun golüyle geriye düştü. Bu golden sekiz dakika sonra Nolito ile beraberliği yakalayan ev sahibi takım, seyircisinin önünde kalan dakikalarda skor üretemedi.

Manchester City, 19 puanla zirveyi paylaştığı Arsenal'ın averajla önünde yer alıyor.



Ligde yapılan diğer maçlarda Bournemouth sahasında Hull City'yi 6-1, Stoke City de Sunderland'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederken, Tottenham geriye düştüğü maçta West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı.