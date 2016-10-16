Arsenal zirveye ortak oldu
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Galler ekibi Swansea City'yi 3-2 mağlup eden Arsenal, zirveye Manchester City ile ortak oldu.
Ligde beş haftadır bileği bükülmeyen Arsenal, Emirates Stadı'nda Swansea City'yi ağırladı. Theo Walcott'un yedi dakika içinde attığı iki golle üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, İzlandalı Sigurdsson'un golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.
Bugün 28 yaşına giren Mesut Özil'in ikinci yarıda attığı golle skoru 3-1'e getiren Arsenal karşısında konuk ekip Baston'ın golüyle umutlansa da kalan dakikalarda skor değişmedi ve Londra ekibi üst üste altıncı galibiyetini elde etti.
Türk asıllı Alman futbolcu Özil, bu sezon takım arkadaşı Koscielny'den sonra doğum gününde gol atan ikinci futbolcu oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında kırmızı kart gören Xhaka, takımını 10 kişi bıraktı. 24 yaşındaki İsviçreli futbolcu, son iki sezonda 4 kez kırmızı kart gördü.
CİTY FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Manchester City, geçen hafta aldığı Tottenham mağlubiyetinin ardından bu hafta da sahasında Everton ile 1-1 berabere kalarak son iki maçta beş puan kaybetti.
Karşılaşmanın 43. dakikasında De Bruyne ve 70. dakikasında Agüero ile iki penaltı atışından yararlanamayan Manchester ekibi, 64. dakikada Lukaku'nun golüyle geriye düştü. Bu golden sekiz dakika sonra Nolito ile beraberliği yakalayan ev sahibi takım, seyircisinin önünde kalan dakikalarda skor üretemedi.
Manchester City, 19 puanla zirveyi paylaştığı Arsenal'ın averajla önünde yer alıyor.
Ligde yapılan diğer maçlarda Bournemouth sahasında Hull City'yi 6-1, Stoke City de Sunderland'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederken, Tottenham geriye düştüğü maçta West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:22
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
Arsenal zirveye ortak oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.