Yok böyle anlaşma
İngiliz ekibi, dünya basınında büyük yankı uyandıran bir sözleşmeye imza attı. Maviler, Nike ile yaptığı sponsporluk anlaşmasıyla 15 yılda tam 900 milyon sterlin (1 milyar euro) kazanacak.
REKOR MANU'DA
Bu sözleşme kulüp tarihinin rekoru olurken, Chelsea Direktörü Marina Granovskaia, şu sözleri sarfetti: "Anlaşma heyecan verici. Dünyanın elit kulüpleri arasındaki yerimizi koruma ve yeni pazarlarda büyüme konusunda çok önemli bir sözleşme." Bu arada yine Premier Lig takımlarından Manchester United, 2 yıl önce rakip firma Adidas ileyaptığı sponsorluk sözleşmesiyle 10 yıl için 750 milyon sterline anlaşmış ve lig tarihinin en değerli sözleşmesine imza atmıştı.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:07
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
Yok böyle anlaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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