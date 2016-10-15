 Yok böyle anlaşma – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yok böyle anlaşma

    Yok böyle anlaşma

    İngiliz ekibi, dünya basınında büyük yankı uyandıran bir sözleşmeye imza attı. Maviler, Nike ile yaptığı sponsporluk anlaşmasıyla 15 yılda tam 900 milyon sterlin (1 milyar euro) kazanacak.

    takımlarından dün dünya kamuoyunun en çok konuşulan imzalarından birini attı. İngiliz devi, Nike ile eşi benzerine az rastlanan bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Londra ekibi, ABD merkezli şirket ile 15 yıl için tam 900 milyon sterlinlik (1 milyar euro) sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Gelecek sezondan itibaren hayata geçecek sözleşme ile Chelsea'nin her sene kasasına 60 milyon sterlin girecek.

    REKOR MANU'DA
    Bu sözleşme kulüp tarihinin rekoru olurken, Chelsea Direktörü Marina Granovskaia, şu sözleri sarfetti: "Anlaşma heyecan verici. Dünyanın elit kulüpleri arasındaki yerimizi koruma ve yeni pazarlarda büyüme konusunda çok önemli bir sözleşme." Bu arada yine takımlarından Manchester United, 2 yıl önce rakip firma Adidas ileyaptığı sponsorluk sözleşmesiyle 10 yıl için 750 milyon sterline anlaşmış ve lig tarihinin en değerli sözleşmesine imza atmıştı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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