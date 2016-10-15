Leicester'ı farklı yendiler
Chelsea, Leicester'ı rahat geçti: 3-0
İngiltere Premier Lig'in 8. hafta maçında Chelsea, sahasında Leicester City'i ağırladı. Ev sahibi takım henüz 7. dakikada Diego Costa'yla bulduğu golle öne geçerken, 33. dakikada Eden Hazard'la farkı ikiye çıkarttı ve ilk yarı bu sonuçla tamamladı: 2-0
İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen 'Maviler'de bu kez sahneye Victor Moses çıktı ve 80. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-0
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:30
- Emre Mor'dan özür diledi
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Altyapi denince herkezin karistirdigi bir konu oldugu bir daha belgelendi ! Zira, su veya bu klübün altyapisindan gelirken ögrenilen futbolla ilgi hususlar disinda , birde sosyal altyapi vardirki, diyeriyle beraber birleserek oyuncunun saha ici , saha disi hareketlerini belirler ! Millî takimda da öyle isyankâr degilmi ? "Ha simdi atildi, ha simdi atilacak" diye diken üstünde degilmiyiz ?
- Sosa’nın yerine oyuncu aranıyor
Toplam 8
Yorum
net sosanın geç uyum sağlama sorunu var bjk de ilk yılllarında iyi oynamadı ama orası bjk değil milan sabretmez hemen yerine yenisini alırlar
- Rekora doğru
Toplam 1
Yorum
isminiz GS fena
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