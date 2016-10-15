Leicester'ı farklı yendiler

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta maçında Chelsea, sahasında Leicester City'i ağırladı. Ev sahibi takım henüz 7. dakikada Diego Costa'yla bulduğu golle öne geçerken, 33. dakikada Eden Hazard'la farkı ikiye çıkarttı ve ilk yarı bu sonuçla tamamladı: 2-0

İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen 'Maviler'de bu kez sahneye Victor Moses çıktı ve 80. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-0