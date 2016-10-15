 Leicester'ı farklı yendiler – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Leicester'ı farklı yendiler

    Leicester'ı farklı yendiler

    , Leicester'ı rahat geçti: 3-0

    İngiltere 'in 8. hafta maçında , sahasında Leicester City'i ağırladı. Ev sahibi takım henüz 7. dakikada Diego Costa'yla bulduğu golle öne geçerken, 33. dakikada Eden Hazard'la farkı ikiye çıkarttı ve ilk yarı bu sonuçla tamamladı: 2-0

    İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen 'Maviler'de bu kez sahneye Victor Moses çıktı ve 80. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-0

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:30
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