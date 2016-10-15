Arsenal zirveye ortak oldu
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Galler ekibi Swansea City'yi 3-2 mağlup eden Arsenal, zirveye Manchester City ile ortak oldu.
Ligde beş haftadır bileği bükülmeyen Arsenal, Emirates Stadı'nda Swansea City'yi ağırladı. Theo Walcott'un yedi dakika içinde attığı iki golle üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, İzlandalı Sigurdsson'un golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.
Bugün 28 yaşına giren Mesut Özil'in ikinci yarıda attığı golle skoru 3-1'e getiren Arsenal karşısında konuk ekip Baston'ın golüyle umutlansa da kalan dakikalarda skor değişmedi ve Londra ekibi üst üste altıncı galibiyetini elde etti.
Türk asıllı Alman futbolcu Özil, bu sezon takım arkadaşı Koscielny'den sonra doğum gününde gol atan ikinci futbolcu oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında kırmızı kart gören Xhaka, takımını 10 kişi bıraktı. 24 yaşındaki İsviçreli futbolcu, son iki sezonda 4 kez kırmızı kart gördü.
CİTY FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Manchester City, geçen hafta aldığı Tottenham mağlubiyetinin ardından bu hafta da sahasında Everton ile 1-1 berabere kalarak son iki maçta beş puan kaybetti.
Karşılaşmanın 43. dakikasında De Bruyne ve 70. dakikasında Agüero ile iki penaltı atışından yararlanamayan Manchester ekibi, 64. dakikada Lukaku'nun golüyle geriye düştü. Bu golden sekiz dakika sonra Nolito ile beraberliği yakalayan ev sahibi takım, seyircisinin önünde kalan dakikalarda skor üretemedi.
Manchester City, 19 puanla zirveyi paylaştığı Arsenal'ın averajla önünde yer alıyor.
Ligde yapılan diğer maçlarda Bournemouth sahasında Hull City'yi 6-1, Stoke City de Sunderland'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederken, Tottenham geriye düştüğü maçta West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:25
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 13
Yorum
kiralik?kiralik gelmez buyuk paralar bende bunun adini sabri sarioglu sanmistim pardon
- Atiba'ya büyük sürpriz
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 atiba kardesim keske genc olub da 10 yil daha BESIKTAS´da oynaya bilseydin zaten senin gibi adami biz biraz zor buluruz birdaha ne gomez nede sosa yeri kolay dolmayacak tek adam bence atiba dir helal sana KARTAL yürekli adam atiba gercekten bizim TÜRK genc oyunucularin örnek alamsi gerek oyuncular adam bu yasta bile ben bitmeden bitmez diyor azim olarak cogu gence 10 basar saygilar ATIBA.
- Aboubakar zoru başardı
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 beyler yotub da videyosunu izleyin aynisi bunu nasil almislar hala anlamis deyilim bunu kim baskana alaim dedise yaziklar olsun ona arkadas insan hic videolarina bakmazmi arstirmazmi bundan birsey olmaz beyler seson sonuna kadar bu gol ortalamasinla ya 3-5 gol atarsa iyi sampiyon takima yada en büyük adaya böyle golcü lazim deyil verilen 6 mil.euroya yazik bundan bir cacikda olmaz benden demesi adamin önceki maclardan toplanan clibine baktim ordada adam gol kacirma rekoru kiriyor yazik buna verilen paraya ömer ve cenk oynatsinlar bu adam bos.
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