Rekor kırdılar!
Londra ekibi Chelsea, ABD merkezli Nike ile 15 yıllığına 900 milyon sterlinlik anlaşma yaparak kulüp rekoru kırdı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, gelecek sezondan itibaren Nike ile anlaştı.
Adidas ile devam eden altı yıllık sözleşmesi bu sezon sonunda sona geren Londra ekibi, ABD merkezli Nike ile 15 yıl için 900 milyon sterline anlaşma sağladı. Adidas ile yıllık 30 milyon sterlinlik anlaşması bulunan Chelsea'nin gelecek sezondan itibaren kasasına her yıl 60 milyon sterlinin gireceği yeni sözleşme, kulüp tarihinin rekoru olarak basına yansıdı.
Kulüp direktörü Marina Granovskaia, anlaşmanın heyecan verici ve önemli olduğunu belirterek, dünyanın elit kulüpleri arasındaki yerini korumada ve yeni pazarlarda büyüme konusunda Nike'ın kendilerine yardımcı olacağını söyledi.
Premier Lig kulüplerinden Manchester United, iki yıl önce Adidas ile 10 yıllığına 750 milyon sterlinlik anlaşma yapmış ve bu alanda lig tarihinin en değerli sözleşmesine imza atmıştı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:28
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 2
Yorum
karakartal Geniş ve kaliteli bir kadromuz var.Kayseri maçından sonra Napoli deplasmanı var.Maç maç gidiyoruz öncelik kayseri maçı.Milli aradan sonra oynayacağımız bu maç çok, ligde iddiamızı sürdürmemiz açısından çok önemli.sakat ve hazır olmayan oyuncularımız var.Oğuzhan kesin yok.Talisca, G.Gönül,G.inler tam hazır değil.ama riske edilecekler.adriano ikinci yarıda oynayabilir.aboubakar artık bu maçtan itibaren patlama yapabilir.
- 100’leri güldüren adam
Toplam 1
Yorum
diyarbakır1903 Beşiktaş'ın tarihine geçti bile. Her futbolcunun böyle olması dileğiyle
- Riekerink'ten Advocaat yorumu
Toplam 4
Yorum
Yasama Riekerink çok çalışkan bir hoca. Giderek kendini de geliştirecektir. Uzun yıllar takımda kalmasından yanayım. adam gibi adam olması da bize uzun vadede çok faydalı olacağının garantisidir.
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