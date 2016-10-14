 Rekor kırdılar! – Fotomaç – 14 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Rekor kırdılar!

    Rekor kırdılar!

    Londra ekibi , ABD merkezli Nike ile 15 yıllığına 900 milyon sterlinlik anlaşma yaparak kulüp rekoru kırdı.

    İngiltere ekiplerinden , gelecek sezondan itibaren Nike ile anlaştı.

    Adidas ile devam eden altı yıllık sözleşmesi bu sezon sonunda sona geren Londra ekibi, ABD merkezli Nike ile 15 yıl için 900 milyon sterline anlaşma sağladı. Adidas ile yıllık 30 milyon sterlinlik anlaşması bulunan Chelsea'nin gelecek sezondan itibaren kasasına her yıl 60 milyon sterlinin gireceği yeni sözleşme, kulüp tarihinin rekoru olarak basına yansıdı.

    Kulüp direktörü Marina Granovskaia, anlaşmanın heyecan verici ve önemli olduğunu belirterek, dünyanın elit kulüpleri arasındaki yerini korumada ve yeni pazarlarda büyüme konusunda Nike'ın kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

    kulüplerinden Manchester United, iki yıl önce Adidas ile 10 yıllığına 750 milyon sterlinlik anlaşma yapmış ve bu alanda lig tarihinin en değerli sözleşmesine imza atmıştı.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rekor kırdılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.