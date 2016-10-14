Rekor kırdılar!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, gelecek sezondan itibaren Nike ile anlaştı.

Adidas ile devam eden altı yıllık sözleşmesi bu sezon sonunda sona geren Londra ekibi, ABD merkezli Nike ile 15 yıl için 900 milyon sterline anlaşma sağladı. Adidas ile yıllık 30 milyon sterlinlik anlaşması bulunan Chelsea'nin gelecek sezondan itibaren kasasına her yıl 60 milyon sterlinin gireceği yeni sözleşme, kulüp tarihinin rekoru olarak basına yansıdı.

Kulüp direktörü Marina Granovskaia, anlaşmanın heyecan verici ve önemli olduğunu belirterek, dünyanın elit kulüpleri arasındaki yerini korumada ve yeni pazarlarda büyüme konusunda Nike'ın kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

Premier Lig kulüplerinden Manchester United, iki yıl önce Adidas ile 10 yıllığına 750 milyon sterlinlik anlaşma yapmış ve bu alanda lig tarihinin en değerli sözleşmesine imza atmıştı.