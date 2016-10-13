 ManU’ya ‘hemşehri hakem’ tepkisi – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ManU’ya ‘hemşehri hakem’ tepkisi

    ManU’ya ‘hemşehri hakem’ tepkisi
    ManU, F.Bahçe maçı öncesi hakem eleştirisi ile karşı karşıya. Pazartesi günkü maçına Manchester'da (Old Trafford'a 10 km. mesafede) yaşayan hakem Anthony Taylor'ın atanması Liverpool'lu taraftarlardan tepki gördü. Eski hakem Keith Hackett kimsenin Taylor'ın dürüstlüğünü sorgulamadığını ancak yanlış giden bir şey olursa telafi edilemeyeceğini söyledi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:54
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