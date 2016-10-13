Chelsea'den bir milyar €'luk imza
Dünyaca ünlü İngiliz Chelsea Kulübü ile spor malzemesi üreten Amerikan Nike firması arasında 1 milyar Euro'luk anlaşma imzalandı.
Bu anlaşmaya göre Chelsea Kulübü, Nike firmasının 15 yıl malzemelerini kullanacak. Ancak bu sezon sonuna kadar Chelsea'nin Adidas ile anlaşması bulunduğundan, İngiliz ekibi, Nike malzemelerini önümüzdeki sezon başından itibaren kullanabilecek.
Anlaşmaya göre Nike firmasından Chelsea'ye 15 yıl boyunca her sene 60 milyon euro ödenecek.
Ayrıca Nike, Chelsea'ye eğitim merkezi ile bir de bayan futbol takımı kuracak. Bu anlaşma dünya futbol tarihinde yeni bir rekor olarak görülüyor.
Anlaşmaya göre Nike firmasından Chelsea'ye 15 yıl boyunca her sene 60 milyon euro ödenecek.
Ayrıca Nike, Chelsea'ye eğitim merkezi ile bir de bayan futbol takımı kuracak. Bu anlaşma dünya futbol tarihinde yeni bir rekor olarak görülüyor.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 6
Yorum
halocan Türk futboluna fayda sağlamış gibi konuşmaları çok gülünç.
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 6
Yorum
ckasimay ne kompleksli insanlarimiz var. Süper lig sadece 3 takim ile mi oynaniyor.
- Sıramı bekliyorum
Toplam 3
Yorum
Atirf Bu yabancılar genelde kendi adamlarına şans veriyorlar
Chelsea'den bir milyar €'luk imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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