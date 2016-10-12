O hakemin maça atanması tepki çekti
İngiltere Premier Lig'in sekizinci haftasında oynanacak Manchester United-Liverpool maçına Manchester kentinde yaşayan bir hakemin atanması tartışmalara neden oldu.
Kimsenin Taylor'ın dürüstlüğünü sorgulamadığını belirten eski hakemlerden Keith Hackett, maçta yanlış giden bir şeyler yaşanması halinde bunun telafi edilemeyebileceğini savundu.
Manchester'da doğan ve Old Trafford Stadı'na 10 kilometre uzaklıkta yaşayan Taylor, Ulusal Lig'de mücadele eden Altrincham takımını destekliyor.
Teknik direktörlüğünü Jurgen Klopp'un yaptığı Liverpool, 16 puanla dördüncü sırada yer alırken, Manchester United 13 puanla altıncı sırada bulunuyor. Manchester United, Liverpool maçının ardından perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:35
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 5
Yorum
mert keşke galibiyetimizi konuşsalardı neyse bu da iyidir diyelim
- Artık ailem ikinci planda
Toplam 1
Yorum
TS Sorumluluk al, ama ailen ikinci planda olmasin. Aileden daha önemli bir sey yoktur, kardesim. Cok yanlis konustun, Onur bey.
- İzin verin oynasın
Toplam 4
Yorum
pathfinder07 Kerim 5 maç 90 dk olcay yerine oynasın, o zaman görelim. 15 dk 15 dk nereye kadar. Aras hiç yok. sol kanatta adriona, caner olmuyor. olcayın yerine kerim oynamalı bence.
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