O hakemin maça atanması tepki çekti

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde son dört haftada sadece bir galibiyet alabilen Manchester United'ın pazartesi günü sahasında Liverpool ile oynayacağı kritik maça Manchester kentinde yaşayan Anthony Taylor'ın atanmasına konuk ekibin taraftarları ve eski hakemler tepki gösterdi.

Kimsenin Taylor'ın dürüstlüğünü sorgulamadığını belirten eski hakemlerden Keith Hackett, maçta yanlış giden bir şeyler yaşanması halinde bunun telafi edilemeyebileceğini savundu.

Manchester'da doğan ve Old Trafford Stadı'na 10 kilometre uzaklıkta yaşayan Taylor, Ulusal Lig'de mücadele eden Altrincham takımını destekliyor.

Teknik direktörlüğünü Jurgen Klopp'un yaptığı Liverpool, 16 puanla dördüncü sırada yer alırken, Manchester United 13 puanla altıncı sırada bulunuyor. Manchester United, Liverpool maçının ardından perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.