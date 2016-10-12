 Niasse isyan etti – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Niasse isyan etti

    Niasse isyan etti

    İngiltere ekiplerinden 'ın Senegalli futbolcusu Oumar Niasse isyan etti.

    Geçen sezon ortasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 13.5 milyon sterlin karşılığı 'a transfer olan Niasse, teknik direktör değişimi sonrası kadro dışı kalmıştı. Konu ile ilgili İngiliz Guardian gazetesine konuşan 26 yaşındaki oyuncu, Everton Teknik Direktörü Ronald Koeman'a isyan etti. Kendisi hakkında verilen kadro dışı bırakılma kararı için Niasse, "Ben kendimi 'de Everton forması ile göstermek istiyorum. Çünkü kendimi Everton'a borçlu hissediyorum. Her hafta sonu takımın maçlarını seyredip, takıma destek veriyorum" dedi.

    Kendisine yaz transfer sezonunda , Almanya, İspanya liglerinden teklifler gelmesine karşın Everton'da kalmayı tercih eden Niasse, "Başka liglerde oynamayı düşünmüyorum. 'den başka takıma gidebilirim ama gelecek için ne olur belli olmaz. Bu, " ifadelerini kullandı.

    Everton menajeri Ronald Koeman'ın kendisini neden takımda istemediğini bilmediğini belirten Senegalli oyuncu, "Keoman bana 'Seni takımda istemiyorum' dedi. Bu kararı nasıl ve neden aldı henüz anlamış değilim. Kendisi beni sadece 45 dakika izleyerek bu kararı aldı. Ama patron o. Ben ne yapabilirim ki" diye konuştu.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:37
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