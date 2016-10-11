Rooney yine kulübede oturacak
İngiltere Milli Takımı, Manchester United ve Everton'da toplam 316 gol atarak ada futbolunda kendisine özel bir yer edinen Wayne Rooney, son dönemde performansındaki düşüşünü durduramıyor.
Milli takım formasıyla 49 gol atan Bobby Charlton'ı 53 gollük performansıyla geride bırakarak yeni rekorun ve "altın ayakkabı"nın sahibi olan Rooney, bu başarısının üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre geçmesine karşın yaşadığı büyük düşüşle milli takımda hem kaptanlığı hem de ilk 11'deki yerini kaybetti.
Adının skandala karışmasının ardından 67 gün önce getirildiği milli takım teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Sam Allardyce'ın yerine geçici olarak gelen Gareth Southgate, 2018 Dünya Kupası grup elemelerinde Malta maçının 2-0 kazanılmasına karşın Rooney'nin ortaya koyduğu performansın taraftarlarca yuhalanması ve ardından gelen sert eleştirilere daha fazla dayanamadı ve geri adım attı.
Rooney ile bir dönem milli takım formasını birlikte terleten Southgate, İngiltere'nin gruptaki üçüncü maçında bugün deplasmanda Slovenya ile oynayacağı maçta sahaya Henderson'ın kaptan olarak çıkacağını ve bu ay 31 yaşına girecek olan Rooney'nin de yedek kulübesinde görev bekleyeceğini doğruladı.
2003 yılında 17 yaşındayken ilk kez milli takım formasını giyen Rooney, kariyeri boyunca 117 kez milli takımla mücadele etti. 30 yaşındaki futbolcu, son 10 maçta üç kez rakip fileleri havalandırdı.
12 yılda 14 kupa sevinci
Premier Lig'deki ilk maçına 16 yaşında Everton formasıyla 2002 yılında çıkan Rooney, 2 yıl sonra Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a transfer oldu.
2004 yılından bu yana Manchester ekibiyle 5 Premier Lig, 4 Community Shield, 2 Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan Rooney, çıktığı 530 maçta 246 gol attı.
Alex Ferguson döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak İskoç teknik adama takılan Rooney, 2014 yılının şubat ayında haftalık 300 bin sterlin kazanacağı 5,5 yıllık sözleşmeyi imzalamıştı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 14:59
- Milli aralar dert değil
Toplam 1
Yorum
karakartal Milli ara tam tersi Beşiktaşa yarıyor.Sakatlar düzeliyor.
- Sadettin Saran 8 yıl süren davayı kazandı
Toplam 20
Yorum
Engin Fatih milli tkm aziz fenei somuruyor
- Messi'nin aklı Arjantin'de
Toplam 1
Yorum
:) ADAMLARIN ALDIĞI PARALARA BAK BİRDE TÜRKİYE DEKİ ASKERİ ÜCRETLE GEÇİNMEYE CALIŞAN İNSANALAR NASIL BİR UÇURUM BUU
Rooney yine kulübede oturacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.