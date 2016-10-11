Rooney yine kulübede oturacak

Kariyerinin en büyük başarılarına imza attığı Manchester United'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Rooney ısrarından vazgeçen ve 30 yaşındaki futbolcuya yedek kulübesini gösteren teknik direktör Jose Mourinho'nun ardından çalkantılı günler geçiren İngiliz Milli Takımı'nda da deneyimli futbolcunun kaderi değişmedi.

Milli takım formasıyla 49 gol atan Bobby Charlton'ı 53 gollük performansıyla geride bırakarak yeni rekorun ve "altın ayakkabı"nın sahibi olan Rooney, bu başarısının üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre geçmesine karşın yaşadığı büyük düşüşle milli takımda hem kaptanlığı hem de ilk 11'deki yerini kaybetti.

Adının skandala karışmasının ardından 67 gün önce getirildiği milli takım teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Sam Allardyce'ın yerine geçici olarak gelen Gareth Southgate, 2018 Dünya Kupası grup elemelerinde Malta maçının 2-0 kazanılmasına karşın Rooney'nin ortaya koyduğu performansın taraftarlarca yuhalanması ve ardından gelen sert eleştirilere daha fazla dayanamadı ve geri adım attı.

Rooney ile bir dönem milli takım formasını birlikte terleten Southgate, İngiltere'nin gruptaki üçüncü maçında bugün deplasmanda Slovenya ile oynayacağı maçta sahaya Henderson'ın kaptan olarak çıkacağını ve bu ay 31 yaşına girecek olan Rooney'nin de yedek kulübesinde görev bekleyeceğini doğruladı.

2003 yılında 17 yaşındayken ilk kez milli takım formasını giyen Rooney, kariyeri boyunca 117 kez milli takımla mücadele etti. 30 yaşındaki futbolcu, son 10 maçta üç kez rakip fileleri havalandırdı.

12 yılda 14 kupa sevinci

Premier Lig'deki ilk maçına 16 yaşında Everton formasıyla 2002 yılında çıkan Rooney, 2 yıl sonra Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a transfer oldu.

2004 yılından bu yana Manchester ekibiyle 5 Premier Lig, 4 Community Shield, 2 Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan Rooney, çıktığı 530 maçta 246 gol attı.

Alex Ferguson döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak İskoç teknik adama takılan Rooney, 2014 yılının şubat ayında haftalık 300 bin sterlin kazanacağı 5,5 yıllık sözleşmeyi imzalamıştı.