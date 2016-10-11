Niasse patladı

Bir dönem Akhisar Belediyespor forması da giyen 26 yaşındaki golcü futbolcu, İngiliz basınına verdiği demeçte, kadro dışı bırakılmasının ardından 23 yaş altı takımla antrenmanlara çıktığını belirterek, "Eşyalarımı koyabileceğim bir dolabım bile yok. Çantamla gelip, antrenmana çıkıp sonra arabamla eve dönüyorum. Çok üzücü, dürüst olmak gerekirse ben bunu hak etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon ara transfer döneminde Lokomotif Moskova takımından 13.5 milyon sterlin bonservisle Everton'a gelen ancak sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Ronald Koeman'ın takımda düşünmediği Niasse, Hollandalı çalıştırıcıyla yaptığı 45 dakikalık görüşmede kararı sorgulamadığını, sorması halinde alacağı yanıtı asla anlayamayacağını düşündüğünü söyledi.

Dramatize etmek yerine yaşananların üstesinden gelmek için çaba harcayacağını belirten Senegalli futbolcu, "Transfer için seçeneklerim vardı ancak ben Premier Lig'de kalmak istedim. Koeman kendisi için en iyisini ister, eğer bu ben olacaksam yeniden kadroya alır. Birbirimizle herhangi bir problem yaşamadık. Benden daha büyük futbolcuların, teknik direktörleriyle daha büyük sorunları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Koeman'ın selefi Roberto Martinez döneminde takıma gelen Niasse, Everton tarihinde Romelu Lukaku ve Marouane Fellaini'nin ardından en pahalı üçüncü transfer olmuştu.