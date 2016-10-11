5 hafta oynayamayacak

İngiliz basınında yer alan habere göre, tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United 'ın Beşiktaş 'tan kiraladığı Gökhan Töre, uyluk bölgesindeki sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Haberde, ligde şu ana kadar beş maçta 243 dakika forma şansı bulan ve ortaya koyduğu performansla bir grup taraftarın tepkisini çeken 24 yaşındaki futbolcunun ocak ayındaki ara transfer döneminde siyah-beyazlı ekibe geri dönebileceği yorumu yapıldı.

Kadrosunda yedi önemli futbolcusunun sakatlığı nedeniyle zor günler geçiren başkent temsilcisi, yedi haftada topladığı dört puanla 18. sırada yer alıyor.