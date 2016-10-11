5 hafta oynayamayacak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Gökhan Töre'nin sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.
Haberde, ligde şu ana kadar beş maçta 243 dakika forma şansı bulan ve ortaya koyduğu performansla bir grup taraftarın tepkisini çeken 24 yaşındaki futbolcunun ocak ayındaki ara transfer döneminde siyah-beyazlı ekibe geri dönebileceği yorumu yapıldı.
Kadrosunda yedi önemli futbolcusunun sakatlığı nedeniyle zor günler geçiren başkent temsilcisi, yedi haftada topladığı dört puanla 18. sırada yer alıyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:46
- Milli aralar dert değil
Toplam 1
Yorum
karakartal Milli ara tam tersi Beşiktaşa yarıyor.Sakatlar düzeliyor.
- Sadettin Saran 8 yıl süren davayı kazandı
Toplam 20
Yorum
Engin Fatih milli tkm aziz fenei somuruyor
- Messi'nin aklı Arjantin'de
Toplam 1
Yorum
:) ADAMLARIN ALDIĞI PARALARA BAK BİRDE TÜRKİYE DEKİ ASKERİ ÜCRETLE GEÇİNMEYE CALIŞAN İNSANALAR NASIL BİR UÇURUM BUU
5 hafta oynayamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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