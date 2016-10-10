‘Rengarenk’ yasak

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola kanunları genişledi. A Takımı oyuncularına tesislerde internet kullanmayı yasaklayan Katalan çalıştırıcı 18 Yaş Altı takımlarına da yeni bir kural getirdi. Buna göre artık City'nin genç takımında forma giyen futbolcular rengarenk kramponlarla sahaya çıkamayacak. Guardiola "Genç futbolcular mesleklerinde öncelikle bazı noktalara gelmeliler" dedi.