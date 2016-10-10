‘Rengarenk’ yasak
Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola kanunları genişledi. A Takımı oyuncularına tesislerde internet kullanmayı yasaklayan Katalan çalıştırıcı 18 Yaş Altı takımlarına da yeni bir kural getirdi. Buna göre artık City'nin genç takımında forma giyen futbolcular rengarenk kramponlarla sahaya çıkamayacak. Guardiola "Genç futbolcular mesleklerinde öncelikle bazı noktalara gelmeliler" dedi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
‘Rengarenk’ yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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