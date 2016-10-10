"Pazarlamada teknik adamlıktan daha iyi"

Luxemburgo, Fox Sports kanalına yaptığı açıklamada, İspanya'nın Barcelona ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında birçok kupa kazanma başarısı gösteren Guardiola'nın henüz kendini ispatlayamadığını savundu.

Guardiola'nın Bayern Münih'te görev yaptığı dönemde yeteri kadar başarılı olamadığını ifade eden 64 yaşındaki Luxemburgo, "Guardiola, pazarlama işinde teknik adamlıktan daha iyi. Barcelona'da birçok kupa kazandı fakat Luis Enrique de aynısını yaptı. Almanca öğrendi ve Bayern Münih'in başına hazırlıklı geçti. Buna karşın Bayern Münih'te 70 yaşında üç kupa birden kazanan Jupp Heynckes'in başarısını tekrarlayamadı." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin ülkesinde Milan ve İspanya'da Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşadığını da hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, Guardiola'nın kendini ispatlaması için Manchester City'nin başında bu başarıya ulaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City, ilk 10 maçın tamamını kazandıktan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile 3-3 berabere kalmış, İngiltere Premier Lig'de ise Tottenham'a 2-0 kaybetmişti.



