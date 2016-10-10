"Pazarlamada teknik adamlıktan daha iyi"
Brezilya Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Vanderlei Luxemburgo, Manchester City'nin başında bulunan İspanyol çalıştırıcı Josep Guardiola'yı eleştirdi.
Guardiola'nın Bayern Münih'te görev yaptığı dönemde yeteri kadar başarılı olamadığını ifade eden 64 yaşındaki Luxemburgo, "Guardiola, pazarlama işinde teknik adamlıktan daha iyi. Barcelona'da birçok kupa kazandı fakat Luis Enrique de aynısını yaptı. Almanca öğrendi ve Bayern Münih'in başına hazırlıklı geçti. Buna karşın Bayern Münih'te 70 yaşında üç kupa birden kazanan Jupp Heynckes'in başarısını tekrarlayamadı." ifadelerini kullandı.
İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin ülkesinde Milan ve İspanya'da Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşadığını da hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, Guardiola'nın kendini ispatlaması için Manchester City'nin başında bu başarıya ulaşması gerektiğini sözlerine ekledi.
Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City, ilk 10 maçın tamamını kazandıktan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile 3-3 berabere kalmış, İngiltere Premier Lig'de ise Tottenham'a 2-0 kaybetmişti.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:00
- 'Başımın üstünde yeri var'
Toplam 3
Yorum
Tekin Bora Spor yazarı arkadaşları kankaları söylüyor diye Arda'yı milli takıma mı alacağız sanki arda varken milli takım herkesi dağıtıyor ne değişir
- Formanın da yıldızı oldu
Toplam 3
Yorum
mehmet sait yanar cizre lütfen seyircimize diyorum beşiktaşın başarılı olmasını istiyorsanız bu kadarda sevgi göstersinde bulunmayın bu Q7 YE çünkü çılkını çıkarıyor sonra buda beşiktaşımızın başına iş açar
- 'Başımın üstünde yeri var'
Toplam 3
Yorum
Tekin Bora Ya sen oynasan ne olacak Barcelona'da iyi futbolcular ile beraber oynuyor da iyi görünüyor Euro 2016 da gördük ne yaptın Fatih terim haklı
"Pazarlamada teknik adamlıktan daha iyi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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