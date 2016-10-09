 Cech tarih yazıyor – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Cech tarih yazıyor

    Cech tarih yazıyor
    'in Çek kalecisi Petr Cech tarih yazmaya devam ediyor. 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 'de rekor kırdı. Ligin ilk 7 haftasında 140 kurtarış gerçekleştiren Cech, rekora imza attı ve bu alanda İngiltere'de ilk sırayı aldı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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