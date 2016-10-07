ManU'dan sıra dışı ceza

Manchester United Kulübü, verdiği sıra dışı ceza ile Ada basında gündemin ilk sırasına oturdu.

30 yıldan fazla süredir kombine bilet alarak Manchester United'a destek veren 58 yaşındaki Graeme Clarke isimli taraftar, takımının 27 Ağustos'ta deplasmanda oynadığı ve uzatma dakikalarında Rashford'un attığı golle 1-0 kazandığı Hull City maçına gitmediği için 12 ay takımının deplasman maçlarından men edildi.

Maç günü kendisini iyi hissetmediği için deplasmana gitmeme kararı alan ancak kulübü bilgilendirmediğinden tribündeki yeri boş kalan Clarke, maç gününden itibaren 12 ay süreyle deplasman karşılaşmalarından men edildiğini kulüpten gelen mektupla öğrendi.

Clarke'ın Sir Alex Ferguson tribünlerinde 800 Sterlinlik kombine bilet sahibi olduğu belirtildi.