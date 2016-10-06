 Pep Guardiola’dan internet yasağı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Pep Guardiola’dan internet yasağı

    Pep Guardiola’dan internet yasağı
    Manchester City'nin 'a karşı aldığı yenilginin ardından teknik direktör Pep Guardiola, oyunculara sıkı kurallar koydu. Tecrübeli hocanın, kulüp tesislerinde futbolcuların internete girmesini yasakladığı öğrenildi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:13
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