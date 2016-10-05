"Müslümanlık her şeyden önemli"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Shkodran Mustafi, Müslüman kimliğinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu ve hac görevini yerine getirmek istediğini söyledi.
Futbolculuk kariyerinde sık seyahatler ya da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Ramazan ayına denk gelmesi gibi nedenlerle dini görevlerini yerine getirmekte bazen zorlandığını belirten Arnavut kökenli Alman futbolcu, "Müslüman olmak benim için her şeyden önemli. Bir gün hacca gideceğim. Müslüman olarak hayatınızda en az bir kez oraya gitmelisiniz ve benim için bu büyük bir hedef" diye konuştu.
Valencia forması giydiği dönemde düzenlediği bir basın toplantısında masadaki bira şişesinden rahatsız olarak uzaklaştırmasının hatırlatılması üzerine Mustafi, "İnsanların bu işi bira reklamı için yaptığımı düşünmesini istemedim. Sonunda bira şişesi basın toplantısı boyunca önümde durmaya devam etti ancak kulüp ve bira şirketi durumun hassasiyetini anladıkları için benden özür diledi." değerlendirmesinde bulundu.
Evde Arnavutca konuştuğunu ve annesinin Arnavut yemekleri yaptığını aktaran Mustafi, yetişme tarzından, dini inancından ve kimliğinden mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Londra ekibinin ligde oynadığı dört, Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçta 90 dakika forma giydi. Bu maçların beşinden galip ayrılan Arsenal, kalesinde dört gol gördü.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:40
- Tek yetkili Terim
Toplam 1
Yorum
Cenk Fatih Terim, TFF tarafından yetkilendirilmiştir ve kadro seçimi ona aittir..dedikten sonra başarı ve başarısızlığın da tek sorumlusu dese daha şık olurdu Ali Dürüst mucizeden sorumlu futbol direktörümüz için
- Ali Şen: Volkan artık yaşlandı
Toplam 6
Yorum
yıldırımspor fenerin genel müdürü..aziz onsuz napar..isterse 10 numara bile giyer..çiftlik burası..taraftar aç gözünü ac..
- Bu şekilde geri giderim
Toplam 9
Yorum
Cenk Senin futbolun milim ileri gidecek diye biz kansermi olalım kardeşim.Senin yerin PTT Ligi Süper Lig falan sana fazla kardeşim git orda geliştir kendini yapabiliyosan
"Müslümanlık her şeyden önemli" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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