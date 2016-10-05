 "Müslümanlık her şeyden önemli" – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    "Müslümanlık her şeyden önemli"

    "Müslümanlık her şeyden önemli"

    İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen Shkodran Mustafi, Müslüman kimliğinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu ve hac görevini yerine getirmek istediğini söyledi.

    Almanya'nın 2014 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan ve sezon öncesinde İspanya'nın takımından 35 milyon sterlin bonservis bedeliyle 'e transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda, İslam'ın kendisi ve kariyeri için anlamının çok büyük olduğunu ifade etti.

    Futbolculuk kariyerinde sık seyahatler ya da Avrupa Şampiyonası'nın Ramazan ayına denk gelmesi gibi nedenlerle dini görevlerini yerine getirmekte bazen zorlandığını belirten Arnavut kökenli Alman futbolcu, "Müslüman olmak benim için her şeyden önemli. Bir gün hacca gideceğim. Müslüman olarak hayatınızda en az bir kez oraya gitmelisiniz ve benim için bu büyük bir hedef" diye konuştu.

    Valencia forması giydiği dönemde düzenlediği bir basın toplantısında masadaki bira şişesinden rahatsız olarak uzaklaştırmasının hatırlatılması üzerine Mustafi, "İnsanların bu işi bira reklamı için yaptığımı düşünmesini istemedim. Sonunda bira şişesi basın toplantısı boyunca önümde durmaya devam etti ancak kulüp ve bira şirketi durumun hassasiyetini anladıkları için benden özür diledi." değerlendirmesinde bulundu.

    Evde Arnavutca konuştuğunu ve annesinin Arnavut yemekleri yaptığını aktaran Mustafi, yetişme tarzından, dini inancından ve kimliğinden mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

    24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Londra ekibinin ligde oynadığı dört, Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçta 90 dakika forma giydi. Bu maçların beşinden galip ayrılan Arsenal, kalesinde dört gol gördü.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:40
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