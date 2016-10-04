 "Tam bir baba figürü" – Fotomaç – 04 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    "Tam bir baba figürü"

    "Tam bir baba figürü"

    'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'da şampiyonluğu yaşadığı eski hocası Jurgen Klopp'un 'u 'de şampiyon yapabileceğini söyledi.

    İngiliz basınında çıkan açıklamaya göre Lewandowski "Klopp ile bu sene bence şampiyonluğa ulaşabilir. Guardiola ve Manchester City'nin şampiyonluğu kimseye bırakmak istemeyeceğini biliyorum ama Liverpool onları zorlar" ifadelerini kullandı.

    Kloop'un Avrupa'daki en iyi teknik adamlardan biri olduğunu belirten Polonyalı yıldız "Kloop, Liverpool teknik direktörü olmasının ardından bende maçlarını takip etmeye başladım. O takımın başına geldikten sonra oyuncuların futboldan daha zevk alarak oynadığını gördüm. Bence Kloop Avrupa'nın en iyi teknik adamlarından biri. Futbolculara yaklaşımı müthiş , oyuncular için tam bir baba figürü. Kloop hep oyuncularını savunur ve hep onların arkasını kollar. Kendisinin futbolculara verdiği öğütler ileride hep gerçekleştiğini görürsünüz" şeklinde eski teknik direktörünü övdü.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Tam bir baba figürü" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.