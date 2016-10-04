İngiliz basınında çıkan açıklamaya göre Lewandowski "Klopp ile Liverpool bu sene bence şampiyonluğa ulaşabilir. Guardiola ve Manchester City'nin şampiyonluğu kimseye bırakmak istemeyeceğini biliyorum ama Liverpool onları zorlar" ifadelerini kullandı.



Kloop'un Avrupa'daki en iyi teknik adamlardan biri olduğunu belirten Polonyalı yıldız "Kloop, Liverpool teknik direktörü olmasının ardından bende maçlarını takip etmeye başladım. O takımın başına geldikten sonra oyuncuların futboldan daha zevk alarak oynadığını gördüm. Bence Kloop Avrupa'nın en iyi teknik adamlarından biri. Futbolculara yaklaşımı müthiş , oyuncular için tam bir baba figürü. Kloop hep oyuncularını savunur ve hep onların arkasını kollar. Kendisinin futbolculara verdiği öğütler ileride hep gerçekleştiğini görürsünüz" şeklinde eski teknik direktörünü övdü.