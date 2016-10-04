"Tam bir baba figürü"
Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'da Bundesliga şampiyonluğu yaşadığı eski hocası Jurgen Klopp'un Liverpool'u Premier Lig'de şampiyon yapabileceğini söyledi.
İngiliz basınında çıkan açıklamaya göre Lewandowski "Klopp ile Liverpool bu sene bence şampiyonluğa ulaşabilir. Guardiola ve Manchester City'nin şampiyonluğu kimseye bırakmak istemeyeceğini biliyorum ama Liverpool onları zorlar" ifadelerini kullandı.
Kloop'un Avrupa'daki en iyi teknik adamlardan biri olduğunu belirten Polonyalı yıldız "Kloop, Liverpool teknik direktörü olmasının ardından bende maçlarını takip etmeye başladım. O takımın başına geldikten sonra oyuncuların futboldan daha zevk alarak oynadığını gördüm. Bence Kloop Avrupa'nın en iyi teknik adamlarından biri. Futbolculara yaklaşımı müthiş , oyuncular için tam bir baba figürü. Kloop hep oyuncularını savunur ve hep onların arkasını kollar. Kendisinin futbolculara verdiği öğütler ileride hep gerçekleştiğini görürsünüz" şeklinde eski teknik direktörünü övdü.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 11:17
- Forma savaşı büyüyor
Toplam 3
Yorum
emo denayer iyi oyuncu ama asıl mevkisi stoper kaliteli bi sağ bek daha faydalı olabilir bnce
- Aranıyor
Toplam 5
Yorum
Aslan GALATASARAY ASKI BÖYLE BIRSEY TARIFI IMKANSIZ BIR ATES YAKAR INSANIN YÜREGINI ÖLÜMCÜL BIR VIRÜS GIBI ASLA TERK ETMEZ BIRDAHA
- Bire bir terapi yapacak, uyaracak
Toplam 1
Yorum
DR696146 YAZA YAZA KALEMDE MÜREKKEP KALMADI.,,,,KONUŞA KONUŞA DİLDE TÜY BİTTİ ,, BAŞIMIZ EĞİK GEZE GEZE . BOYUN OMURLRI DÜZLEŞTİ BOYUN FITIĞI OLDUK ....UYKUSUZLUKTAN UNUTKAN VERİMSİZ YEMEK YİYEMEMEZLİKTEN ÇELİMSİZ OLDUK ....VE BAKALIM DAHA NE OLACAGIZ?
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