Swansea City'nin yeni hocası belli oldu
Teknik direktör Francesco Guidolin ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City, İtalyan teknik direktörün yerine Birleşik Amerikalı Bob Bradley'i getirdi.
Ligin ilk haftasında aldığı Burnley galibiyetinin ardından 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle kötü bir sezon başlangıcı yapan Galler ekibi, Francesco Guidolin'in görevine son verdi. Aralarında Galli Ryan Giggs'in de olduğu birçok teknik direktörle masaya oturan Swansea City, 2006-11 yılları arasında ABD Milli Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındaki Bob Bradley ile anlaştı.
Premier Lig'de görev alacak ilk ABD'li ilk teknik direktör olacak Bradley, yeni takımındaki ilk sınavını milli maç arasından sonra 15 Ekim'de Arsenal'e karşı verecek.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:16
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 24
Yorum
Atillas-BJK Yanılıyorsunuz zamanla iyi oyuncu olduğunu görürsünüz
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 3
Yorum
gs dünyanun parası alıyorlar halla para derdine düşüyorlar ya lan babam 1.800alıyo ayklık mis gibi geciniyoz yıllık 2.80eura alıyonlar, tlde degil bu euro, neyine yetmiyo be kardeşim neyine bu kadarda açgözlü olmayın be
- Caner’e af çıktı!
Toplam 5
Yorum
Türkiye Senin yaşadığın ülkede bu işler dediğin gibi idare ediliyor olabilir. Burası Türkiye evlat.
Swansea City'nin yeni hocası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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