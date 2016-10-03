Swansea City'nin yeni hocası belli oldu

Ligin ilk haftasında aldığı Burnley galibiyetinin ardından 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle kötü bir sezon başlangıcı yapan Galler ekibi, Francesco Guidolin'in görevine son verdi. Aralarında Galli Ryan Giggs'in de olduğu birçok teknik direktörle masaya oturan Swansea City, 2006-11 yılları arasında ABD Milli Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındaki Bob Bradley ile anlaştı.

Premier Lig'de görev alacak ilk ABD'li ilk teknik direktör olacak Bradley, yeni takımındaki ilk sınavını milli maç arasından sonra 15 Ekim'de Arsenal'e karşı verecek.