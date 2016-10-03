 Swansea City'nin yeni hocası belli oldu – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Swansea City'nin yeni hocası belli oldu

    Swansea City'nin yeni hocası belli oldu

    Teknik direktör Francesco Guidolin ile yollarını ayıran İngiltere ekiplerinden Swansea City, İtalyan teknik direktörün yerine Birleşik Amerikalı Bob Bradley'i getirdi.

    Ligin ilk haftasında aldığı galibiyetinin ardından 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle kötü bir sezon başlangıcı yapan Galler ekibi, Francesco Guidolin'in görevine son verdi. Aralarında Galli Ryan Giggs'in de olduğu birçok teknik direktörle masaya oturan Swansea City, 2006-11 yılları arasında ABD Milli Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındaki Bob Bradley ile anlaştı.

    'de görev alacak ilk ABD'li ilk teknik direktör olacak Bradley, yeni takımındaki ilk sınavını milli maç arasından sonra 15 Ekim'de 'e karşı verecek.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:16
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