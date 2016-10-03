İkinci lig takımından kovuldu
İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Aston Villa, İtalyan teknik direktör Roberto Di Matteo ile yollarını ayırdı.
İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden olan ve geçen sezon Premier Lig'den düşen Aston Villa'da, bu sezon geride kalan 11 haftada sadece 1 galibiyet alınmasının ardından fatura, 124 gün önce göreve getirilen İtalyan teknik adama kesildi.
Son bir yıldaki beşinci teknik direktörünü arayan Birminghamekibini geçici olarak Di Matteo'nun yardımcısı Steve Clarke çalıştıracak. 25 Ekim 2015 tarihinde Tim Sherwood'un görevinden ayrılmasının ardından Remi Garde, Eric Black ve son olarak da Di Matteo bordo-mavili ekibin başına geçmişti.
Çinli işadamı Tony Xia'nın 2 Haziran'da kulübü satın almasının ardından göreve gelen İtalyan çalıştırıcı, takımdan 17 futbolcuyu göndermiş ve 50 milyon sterlin harcayarak 9 futbolcu transfer etmişti.
Kariyerinde bir dönem Chelsea'yi de çalıştıran 46 yaşındaki Di Matteo, Londra ekibiyle 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:58
- Yıldız golcüye övgü yağdırdılar
Toplam 4
Yorum
Mustafa Podolski gerçekten dün iyi işler yaptı tam olarak hazır olmamasına rağmen 2 gol atmak her futbolcunun yapabileceği iş değil..
- Volkan kaybı
Toplam 45
Yorum
Mustafa Ben dün yazmıştım Lens yoksa Fenerbahçe puan kaybeder diye yanılmadım :)
- İskeleti bozmadı
Toplam 4
Yorum
engin 4-4-2 iyi olabilir gercekten wesley artık oynayamiyor. önde eren hemen yanında ve arkasında poldi. 2 kanat ters ayak bruma ve sinan arkalarında da sağlam defans yapabilecek jong ve tolga çok iyi olur
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