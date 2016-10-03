City'e Tottenham darbesi

Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Londra'da Tottenham'a konuk oldu. Karşılaşmanın hemen başında Kolarov'un kendi kalesine attığı golle geriye düşen Manchester ekibi, 37. dakikada Dele Alli'nin golüyle sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve ilk yenilgisini aldı.

Başkent temsilcisinde Erik Lamela, 65. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Guardiola, Almanya'nın Bayern Münih takımını çalıştırdığı dönemde mart ayında Mainz 05 karşısında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından ilk mağlubiyetini yaşadı. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündogan, 53. dakikada Fernando'nun yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakibi Manchester United, ilk yarısı golsüz sona eren ve 69. dakikada Martial ile öne geçtiği karşılaşmada, 82. dakikada Joe Allen'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Fransız teknik adam Arsene Wenger ile 20 yılı geride bırakan Arsenal, deplasmanda Burnley'i son dakika golüyle geçti. 90'ıncı dakikada Laurent Koscielny'nin attığı golle Arsenal, 3 puanı tek golle kazandı.

Son şampiyon Leicester City, sahasında ağırladığı Southampton ile golsüz eşitliği bozamadı. Sezon başından bu yana iki galibiyet ve iki beraberlikle 8 puan toplayan mavi-beyazlılar, 12. sırada bulunuyor.