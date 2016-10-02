Şeytanlar beraberliğe razı

Saat 14.00'te başlayan ve Old Trafford'da oynanan mücaelede ev saihibi Manchester Unietd, 69. dakikada Anthony Martial'in golüyle 1-0 öne geçti.

Farkı artırmak için çaba sarfeden Kırmızı Şeytanlar 82. dakikada Joe Allen'ın golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından 7. sıradaki Manchester United 13, 19. sıradaki Stoke City ise 3 puana yükseldi.

Mourinho'nun talebelerinin Northampton Town, Leicester City ve Zorya galibiyetleriyle yakaladığı seri de bu beraberliğin ardından bozulmuş oldu.