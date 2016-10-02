Şeytanlar beraberliğe razı
İngiltere Premeir Lig 7. hafta karşılaşmasında Stoke City'yi konuk eden Manchester United 1-1'lik beraberliğe razı oldu.
Saat 14.00'te başlayan ve Old Trafford'da oynanan mücaelede ev saihibi Manchester Unietd, 69. dakikada Anthony Martial'in golüyle 1-0 öne geçti.
Farkı artırmak için çaba sarfeden Kırmızı Şeytanlar 82. dakikada Joe Allen'ın golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından 7. sıradaki Manchester United 13, 19. sıradaki Stoke City ise 3 puana yükseldi.
Mourinho'nun talebelerinin Northampton Town, Leicester City ve Zorya galibiyetleriyle yakaladığı seri de bu beraberliğin ardından bozulmuş oldu.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:59
- İspanya yolcusu
Toplam 9
Yorum
Ahmet KATİPOĞLU Semihi satmak .. Kulübün altına bomba koymakla eşdeğer...
- Trabzonspor'da kabus sürüyor
Toplam 1
Yorum
eroğlu Hucum bölgesinde yardımlaşma yok. Herkes kendine oynuyor. Defans evlere şenlik. Orta saha yok. Ya arkadaş bilmiyorsanız oturup bir Basket maçı seyredin. Orada adam adama savunma diye birşey vardır. Tabii görüp anlayabilecek aklınız varsa. Top rakipdeyken herkes en yakınına pres yapacak. Topun o futbılcuda olması gerekmiyor. Topu kapıncada boş alana kaçacaksınız. Bu kadar basit.
- Kasımpaşa siftah yaptı
Toplam 1
Yorum
yorum farki her hakemhatası yapan takımı satsaydı futbol diye bişey kalmazdı.çok yanlış yaptılar. osmanlı-başakşehir-konyayla birlikte ligdeolmalıydılar
Şeytanlar beraberliğe razı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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