 Şeytanlar beraberliğe razı – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Şeytanlar beraberliğe razı

    Şeytanlar beraberliğe razı

    İngiltere Premeir Lig 7. hafta karşılaşmasında 'yi konuk eden Manchester United 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

    Saat 14.00'te başlayan ve Old Trafford'da oynanan mücaelede ev saihibi Manchester Unietd, 69. dakikada Anthony Martial'in golüyle 1-0 öne geçti.

    Farkı artırmak için çaba sarfeden Kırmızı Şeytanlar 82. dakikada Joe Allen'ın golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

    Bu sonucun ardından 7. sıradaki Manchester United 13, 19. sıradaki ise 3 puana yükseldi.

    Mourinho'nun talebelerinin Northampton Town, Leicester City ve Zorya galibiyetleriyle yakaladığı seri de bu beraberliğin ardından bozulmuş oldu.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:59
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