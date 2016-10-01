West Ham'da işler kötü gidiyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, sahasında Middlesbrough ile 1-1 berabere kaldı.
Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde ilk altı haftada beş mağlubiyet alarak tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan West Ham United, sahasında Middlesbrough ile 1-1 berabere kaldı. Gökhan Töre'nin ilk yarıda forma giydiği maçta Christian Stuani'nin golüne Dimitri Payet ile yanıt veren başkent temsilcisi, dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez sahadan puanla ayrıldı.
Bugün oynanan diğer maçlarda Sunderland ile West Bromwich 1-1, Waford ile Bournemouth ise 2-2 berabere kaldı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:20
- Mayısta görebilirsiniz
Toplam 8
Yorum
vasat galata eminmisin riekerink,ocak aynida kovulmus olmiyasin:)
- İpek Soylu şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
melike çok güzel yüzlüymüş... ülkemizin gururusun canım benim
- Bozgun!
Toplam 19
Yorum
Reis Hiç bir zaman için iflah olmayacaksınız.. Çünkü her şey açık ortadayken bile utanmadan 2011 şampiyonu biziz diyorsunuz Allah vuruyor sizi..
West Ham'da işler kötü gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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