 West Ham'da işler kötü gidiyor – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    West Ham'da işler kötü gidiyor

    West Ham'da işler kötü gidiyor

    İngiltere ekiplerinden West Ham, sahasında Middlesbrough ile 1-1 berabere kaldı.

    Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde ilk altı haftada beş mağlubiyet alarak tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan , sahasında Middlesbrough ile 1-1 berabere kaldı. Gökhan Töre'nin ilk yarıda forma giydiği maçta Christian Stuani'nin golüne Dimitri Payet ile yanıt veren başkent temsilcisi, dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez sahadan puanla ayrıldı.

    Bugün oynanan diğer maçlarda ile West Bromwich 1-1, Waford ile Bournemouth ise 2-2 berabere kaldı.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:20
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