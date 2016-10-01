West Ham'da işler kötü gidiyor

Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde ilk altı haftada beş mağlubiyet alarak tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan West Ham United, sahasında Middlesbrough ile 1-1 berabere kaldı. Gökhan Töre'nin ilk yarıda forma giydiği maçta Christian Stuani'nin golüne Dimitri Payet ile yanıt veren başkent temsilcisi, dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez sahadan puanla ayrıldı.

Bugün oynanan diğer maçlarda Sunderland ile West Bromwich 1-1, Waford ile Bournemouth ise 2-2 berabere kaldı.