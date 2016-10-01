Rüşvet iddialarına bahis de eklendi
Daily Telegraph gazetesi, eski teknik direktör Redknapp'ın bahis oynayan futbolcuları gördüğünü ancak rapor etmediğini öne sürdü.
İngiliz futbolunda rüşvet pazarlığı yaptığıyla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından istifa eden milli takım teknik direktörü Sam Allardyce'la başlayan skandal, eski teknik direktör Harry Redknapp'a ait yeni görüntülerle devam ediyor.
İngiliz Daily Telegraph gazetesi, kendilerini Uzak Doğulu iş adamları olarak tanıtan muhabirleriyle ortaya çıkardığı rüşvet skandalında, en son olarak Premier Lig'in eski teknik direktörlerinden 69 yaşındaki Harry Redknapp'ın görüntüsünü yayınladı.
Gazetenin haberinde, Redknapp'ın bazı futbolcuları maçın devre arasında bahis yaparken gördüğünü ancak onları federasyona şikayet etmediği belirtildi.
Videonun ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Redknapp, futbolcuların bahisleri rakip takımlara karşı değil, kendi maçlarında yaptığını kaydetti. Gazete ise, bahis yaptığını iddia ettiği futbolcuların adlarını açıklamadı.
Son olarak Ürdün Milli Takımı'nı çalıştıran Redknapp, İngiltere'de Bournemouth, West Ham United, Southampton, Portsmouth, Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers takımlarının başında bulunmuştu.
Roy Hodgson'ın istifa etmesi üzerine temmuz ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'deki görevini bırakan ve yıllık 3 milyon sterlin maaşla milli takım teknik direktörlüğüne getirilen 61 yaşındaki Allardyce, 400 bin sterlinlik pazarlık görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:00
- Arda'nın Milli Takım'a çağrılmamasını yazdılar
Toplam 2
Yorum
nejat olgun ardanın son oynadığı ve yaprak gibi sapır sapır döküldüğü maçı hatırlayın,sonra niye çağrılmadı diye hesap sorun.fatih terim sonuna kadar haklı.
- Jose Sosa dönebilir
Toplam 12
Yorum
ASLANKRAL bir GALATASARYLI olarak isterlerse dünya yıldızları olsunlar kendilerini bizim takımlarımızdan büyük görüyorlar ssonra böyle oluyor işte kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir bu saatten sonra şino yapsa aynı şeyi asla istemem GALATASARAYIMIZDA
- Q7, CR7’ye fark attı
Toplam 2
Yorum
Abadi.. Bu kadar komik olmayın be kardeşim.. Kıyasladığınız adamlara bak..
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