 Liverpool zor da olsa kazandı – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    zor da olsa kazandı

    Liverpool zor da olsa kazandı

    İngiltere 'in 7. haftasında zirve mücadelesi veren , Swansea City deplasmanında zorlansa da sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Jürgen Klopp yönetimindeki , Swansea City deplasmanının henüz 8. dakikasında Leroy Fer'in golüne engel olamayarak 1-0 geriye düştü. Golden sonra daha baskın oynayan taraf Liverpool olsa da ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıya da hızlı bir oyunla başlayan konuk ekip 54'te Roberto Firmino'nun kafa golüyle skoru eşitledi: 1-1 Bu dakikadan sonra galibiyet golü için yüklenen Liverpool, 84'te kazanınlan penaltıyı James Milner'la gole çevirdi ve sahadan 2-1 galip ayrılarak çok değerli bir 3 puan aldı.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:39
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