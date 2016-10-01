Liverpool zor da olsa kazandı
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında zirve mücadelesi veren Liverpool, Swansea City deplasmanında zorlansa da sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Swansea City deplasmanının henüz 8. dakikasında Leroy Fer'in golüne engel olamayarak 1-0 geriye düştü. Golden sonra daha baskın oynayan taraf Liverpool olsa da ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya da hızlı bir oyunla başlayan konuk ekip 54'te Roberto Firmino'nun kafa golüyle skoru eşitledi: 1-1 Bu dakikadan sonra galibiyet golü için yüklenen Liverpool, 84'te kazanınlan penaltıyı James Milner'la gole çevirdi ve sahadan 2-1 galip ayrılarak çok değerli bir 3 puan aldı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:39
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Toplam 20
Yorum
nihat haklisiniz terimden önce milli takim dünya sampiyonu olmustu
- Kaleciye 4 yıl men!
Toplam 1
Yorum
Birol Yani 4 Yil sonra yine Tekme atabilir ? LISANSI alinmali !!!!!
- Yaralı Kartal!
Toplam 9
Yorum
TArık gsli kardeşlerim allah razı olsun bir beşiktaşlı olarak sizi tebrik ederim şampiyonluk yarışımız bunun gibi tatlı olur inş hakeden kaldırsın kupayı
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