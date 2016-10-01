Liverpool zor da olsa kazandı

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Swansea City deplasmanının henüz 8. dakikasında Leroy Fer'in golüne engel olamayarak 1-0 geriye düştü. Golden sonra daha baskın oynayan taraf Liverpool olsa da ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı bir oyunla başlayan konuk ekip 54'te Roberto Firmino'nun kafa golüyle skoru eşitledi: 1-1 Bu dakikadan sonra galibiyet golü için yüklenen Liverpool, 84'te kazanınlan penaltıyı James Milner'la gole çevirdi ve sahadan 2-1 galip ayrılarak çok değerli bir 3 puan aldı.