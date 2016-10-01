İşte Manchester City'i tercih etme nedeni
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan: "Herkes bana Premier Lig'in en zoru olduğunu söyledi. Denemek istedim çünkü kaybedeceğim bir şey yok"
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Borussia Dortmund'da çok güzel günler geçirdiğini, "sıfırdan başlamak" için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i tercih ettiğini söyledi.
Sezon öncesinde 20 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz basınına verdiği demeçte, Almanya'da kupalar kazandığını ve kariyerinde yeni bir başlangıç, yeni bir macera için en güzel zaman olduğunu kaydetti.
Futbol tarzı için Manchester City ve İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın çok iyi bir kombinasyon oluşturduğunu ifade eden İlkay, "Yeni takım, yeni menajer, yeni ülke, yeni lig, çok mücadeleci bir lig. Bunun üstesinden gelmek kolay değil, biliyorum. Herkes bana Premier Lig'in en zoru olduğunu söyledi. Denemek istedim, çünkü kaybedeceğim bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Borussia Dortmund'dan ayrılma kararını zor almadığını dile getiren yıldız oyuncu, "Başka bir takımda nasıl futbol oynadığımı göstermek istedim. Sıfırdan başlamaktan kastettiğim bu." diye görüş belirtti.
Kaybettikleri zaman rakiplerinin üstünlüğünü kabul ettiklerini kaydeden İlkay, Guardiola'nın felsefesinin tek yolları olduğunu ve bunu iyi uyguladıkları zaman başarının geleceğini ifade etti.
Tüm kulvarlarda 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde İskoç temsilcisi Celtic ile 3-3 berabere kalmalarını da değerlendiren İlkay, "Hayal kırıklığı yaşadım. Güzel bir atmosferde, sabırlı oynadılar ancak daha iyisini yapabiliriz, bunu herkes biliyor. Kaybetmek her zaman kötü değildir. Uyuyamıyoruz, maçtaki her hatanın tekrar üzerinden geçiyoruz. Fakat bu da oyunun bir parçası ve öğrenecek şeyler var." yorumunu yaptı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:09
- Arda'nın Milli Takım'a çağrılmamasını yazdılar
Toplam 2
Yorum
nejat olgun ardanın son oynadığı ve yaprak gibi sapır sapır döküldüğü maçı hatırlayın,sonra niye çağrılmadı diye hesap sorun.fatih terim sonuna kadar haklı.
- Jose Sosa dönebilir
Toplam 12
Yorum
ASLANKRAL bir GALATASARYLI olarak isterlerse dünya yıldızları olsunlar kendilerini bizim takımlarımızdan büyük görüyorlar ssonra böyle oluyor işte kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir bu saatten sonra şino yapsa aynı şeyi asla istemem GALATASARAYIMIZDA
- Q7, CR7’ye fark attı
Toplam 2
Yorum
Abadi.. Bu kadar komik olmayın be kardeşim.. Kıyasladığınız adamlara bak..
İşte Manchester City'i tercih etme nedeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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