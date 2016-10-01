İşte Manchester City'i tercih etme nedeni

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Borussia Dortmund'da çok güzel günler geçirdiğini, "sıfırdan başlamak" için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i tercih ettiğini söyledi.

Sezon öncesinde 20 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz basınına verdiği demeçte, Almanya'da kupalar kazandığını ve kariyerinde yeni bir başlangıç, yeni bir macera için en güzel zaman olduğunu kaydetti.

Futbol tarzı için Manchester City ve İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın çok iyi bir kombinasyon oluşturduğunu ifade eden İlkay, "Yeni takım, yeni menajer, yeni ülke, yeni lig, çok mücadeleci bir lig. Bunun üstesinden gelmek kolay değil, biliyorum. Herkes bana Premier Lig'in en zoru olduğunu söyledi. Denemek istedim, çünkü kaybedeceğim bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund'dan ayrılma kararını zor almadığını dile getiren yıldız oyuncu, "Başka bir takımda nasıl futbol oynadığımı göstermek istedim. Sıfırdan başlamaktan kastettiğim bu." diye görüş belirtti.

Kaybettikleri zaman rakiplerinin üstünlüğünü kabul ettiklerini kaydeden İlkay, Guardiola'nın felsefesinin tek yolları olduğunu ve bunu iyi uyguladıkları zaman başarının geleceğini ifade etti.

Tüm kulvarlarda 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde İskoç temsilcisi Celtic ile 3-3 berabere kalmalarını da değerlendiren İlkay, "Hayal kırıklığı yaşadım. Güzel bir atmosferde, sabırlı oynadılar ancak daha iyisini yapabiliriz, bunu herkes biliyor. Kaybetmek her zaman kötü değildir. Uyuyamıyoruz, maçtaki her hatanın tekrar üzerinden geçiyoruz. Fakat bu da oyunun bir parçası ve öğrenecek şeyler var." yorumunu yaptı.