Chelsea ikinci yarıda açıldı

Antonio Conte'nin yönetimde sahaya çıkan Chelsea, Hull City'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten mücadelede dengeyi 61.dakikada Willian'ın gol bozdu. Golden sonra baskısını arttıran Chelsea 67'de Diego Costa ile farkı 2'ye çıkardı ve maç bu skorla bitti.

Bu sonuçla Chelsea puanını 13 yaptı. Hull City ise 7 puanda kaldı.