Chelsea ikinci yarıda açıldı
İngiltere Premeier Lig'in 7. haftasında Hull City deplasmanına çıkan Chelsea, Diego Costa'nın 1 gol 1 asistle oynadığı maçta 3 puanın sahibi oldu.
Antonio Conte'nin yönetimde sahaya çıkan Chelsea, Hull City'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten mücadelede dengeyi 61.dakikada Willian'ın gol bozdu. Golden sonra baskısını arttıran Chelsea 67'de Diego Costa ile farkı 2'ye çıkardı ve maç bu skorla bitti.
Bu sonuçla Chelsea puanını 13 yaptı. Hull City ise 7 puanda kaldı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:20
- Mayısta görebilirsiniz
Toplam 8
Yorum
vasat galata eminmisin riekerink,ocak aynida kovulmus olmiyasin:)
- İpek Soylu şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
melike çok güzel yüzlüymüş... ülkemizin gururusun canım benim
- Bozgun!
Toplam 19
Yorum
Reis Hiç bir zaman için iflah olmayacaksınız.. Çünkü her şey açık ortadayken bile utanmadan 2011 şampiyonu biziz diyorsunuz Allah vuruyor sizi..
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