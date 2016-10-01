 Chelsea ikinci yarıda açıldı – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    ikinci yarıda açıldı

    Chelsea ikinci yarıda açıldı

    İngiltere Premeier Lig'in 7. haftasında Hull City deplasmanına çıkan , Diego Costa'nın 1 gol 1 asistle oynadığı maçta 3 puanın sahibi oldu.

    Antonio Conte'nin yönetimde sahaya çıkan , Hull City'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten mücadelede dengeyi 61.dakikada Willian'ın gol bozdu. Golden sonra baskısını arttıran Chelsea 67'de Diego Costa ile farkı 2'ye çıkardı ve maç bu skorla bitti.

    Bu sonuçla Chelsea puanını 13 yaptı. Hull City ise 7 puanda kaldı.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:20
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