 Ada’da yine skandal – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Ada’da yine skandal

    Ada’da yine skandal
    İngiliz futbolunda bir skandal daha... İngiltere Milli Takımı hocası Allardyce'nin rüşvet pazarlığının ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Kendilerini uzak doğulu iş adamları olarak tanıtan Daily Telegraph muhabirleri, QPR Teknik Direktörü Hasselbaink'e futbolcu satmak için 55 bin sterlin rüşvet verdi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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