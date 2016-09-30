Ada’da yine skandal

İngiliz futbolunda bir skandal daha... İngiltere Milli Takımı hocası Allardyce'nin rüşvet pazarlığının ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Kendilerini uzak doğulu iş adamları olarak tanıtan Daily Telegraph muhabirleri, QPR Teknik Direktörü Hasselbaink'e futbolcu satmak için 55 bin sterlin rüşvet verdi.