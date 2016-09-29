Yeni görüntüler, yeni isimler...
İngiliz futbolunda rüşvet pazarlığı yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından istifa eden milli takım teknik direktörü Sam Allardyce'la başlayan skandal, iki teknik adam ve bir kulüp başkanına ait yeni görüntülerle devam ediyor.
Kariyerinde bir dönem Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de formasını giyen 44 yaşındaki Hasselbaink, bu ay başında gazete muhabirleriyle başkent Londra'da yaptığı toplantıda, Queens Park Rangers'a futbolcu satmak isteyen bir menajerlik firmasından 55 bin sterlin isterken görüntülendi.
Firma temsilcisi gibi davranan muhabirin 35-40 bin sterlinlik teklifini, "Beni mutlu etmeyi dene." diyerek 55 bin sterline çıkaran Hasselbaink, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yazılı açıklama yaparak "hiçbir yanlış eylemde bulunmadığını" savunurken, Londra ekibi teknik direktör Hasselbaink hakkında inceleme başlattığını duyurdu.
Gazete tarafından yayınlanan bir başka gizli çekimde, Championship ekibi Barnsley'nin yardımcı antrenörü Tommy Wright, transferlerde yardımcı olma sözünü verdiği ağustos ayındaki toplantıda 5 bin sterlin para alırken görüntülendi. Bu gelişmenin ardından kulüp, 50 yaşındaki antrenörün görevine son verdi.
İngiliz gazetesinin sitesinden paylaştığı üçüncü gizli çekimde ise Leeds United'ın İtalyan sahibi Massimo Cellino'nun, muhataplarına kulübün yüzde 20'lik hisselerini satmayı, bunun karşılığında gelecekteki transferlerden pay vermeyi teklif ettiği görülüyor.
Adı daha önce bir transfer sırasında yapılan 185 bin sterlinlik usulsüz ödemeye de karışan 60 yaşındaki Cellino, 24 yılda 44 teknik direktörle çalıştı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:23
- "3 puanı kaçırdık"
Toplam 1
Yorum
argon Bu maçı almamız şarttı. Artık guruptan çıkmak için Dinamoyu sahasında yenmemiz, Napoli den iki maçta da puan almamız, Benfica yı da burada yenmemiz gerekir.
- Her şeye açığım
Toplam 1
Yorum
adana56 cok iyi topcu ama fenere gelen nedense harcaniyor . fenere buyuk oyuncu almicaksin yildiz adayi alacaksin baska yolu yok fener
- Alkışlar Tosic’e
Toplam 1
Yorum
karakartal Tosiç mükemmel bir maç çıkardı.Fabri ile birlikte takımın en iyisiydi.Umarım bu formu lig sonuna kadar devam eder.
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