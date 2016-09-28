Sekiz teknik direktör mercek altında

İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın 400 bin sterlin karşılığında federasyonun transfer kurallarının nasıl aşılabileceği konusunda yardım etmeyi kabul ettiği görüntüleri ortaya çıkaran Daily Telegraph gazetesi, Premier Lig 'de transferlerde rol alan sekiz teknik direktörün daha olduğunu ileri sürdü.

Futbol Federasyonunun ilerleyen günlerde daha çok bu tür sorunlarla karşılaşacağını belirten gazete, futbolcu menajerlerinin iş adamı rolündeki muhabirlerine teknik direktörlerin transferlerde nasıl rol oynadığı ve rüşvet aldığına dair detayları paylaştığını aktardı.

Federasyonun son yıllardaki en büyük krizlerden biriyle karşı karşıya olduğunu savunan gazete, bir yardımcı antrenörün transfer sürecinde aldığı 5 bin sterlin rüşvetin gizli çekimlerini de bu hafta sonuna kadar paylaşacağını bildirdi.

Roy Hodgson'ın istifa etmesi üzerine temmuz ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'deki görevini bırakan ve yıllık 3 milyon sterlin maaşla milli takım teknik direktörlüğüne getirilen 61 yaşındaki Allardyce, 400 bin sterlinlik pazarlık görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

İngiltere Milli Takımı'nın Malta, Slovenya, İskoçya ve İspanya ile yapacağı maçlarda Gareth Southgate milli takımın başında sahaya çıkacak. Basında federasyonun Arsenal'ı 20 yıldır çalıştıran Fransız teknik adam Arsene Wenger'e teklif götüreceği iddiaları yer aldı.