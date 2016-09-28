Januzaj en az 6 hafta yok
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen Adnan Januzaj, sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta forma giyemeyecek.
Açıklamada, kontrolün ardından ayak bileğinde sakatlık tespit edilen Belçikalı futbolcunun yeşil sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacağı ifade edildi.
Manchester United'ın deneyim kazanması amacıyla geçen sezon Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a kiraladığı Januzaj, burada yeterli süre alamayarak beklentilerin altında kalmasının ardından sezon başında Sunderland'e kiralanmıştı. Bu sezon 7 maçta oynayan Januzaj'ın formasını giydiği İngiltere temsilcisi, ligde 1 puanla son sırada yer alıyor.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:18
- Pereira ne kadar alacak?
Toplam 15
Yorum
6s Arap o kadar kazanmıyor diyor !! 2,7 milyon euro alıyormuş
- ''Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı''
Toplam 2
Yorum
......... SEN DAHA KONUŞUYORMUSUN SN BAŞKANIM . GS YIKIP GİTTİN.
- Gönüllerde taht kurdu
Toplam 5
Yorum
........... ÖZBEK FB KULÜBÜ BAŞKANINDAN KORKTUĞU İÇİN DEĞİL KENDİSİNE OLAN SAYGISINDAN DOLAYI FB İÇİN SÖZ SÖYLEMEMİŞTİR. SÖZ GÜMÜŞSE SUKUT ALTINDIR MİSALİ. BASIN BÖYLE ANLAMALI. SANKİ BASIN BAŞKA ŞEYİ İMA EDİYOR GİBİ. BÜYÜKLÜK OLARAK GS DÖRT ADIM ÖNDE GİBİ. BUNDAN DOLAYIDA FB BAŞKANI GS YIN YOLUNU İZLEMEĞE ÇALIŞIYOR.
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