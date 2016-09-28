 Januzaj en az 6 hafta yok – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Januzaj en az 6 hafta yok

    Januzaj en az 6 hafta yok

    İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen Adnan Januzaj, sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta forma giyemeyecek.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'in geçen hafta ligde Crystal Palace'a 3-2 yenildiği lig maçında sakatlanan 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

    Açıklamada, kontrolün ardından ayak bileğinde sakatlık tespit edilen Belçikalı futbolcunun yeşil sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacağı ifade edildi.

    Manchester United'ın deneyim kazanması amacıyla geçen sezon Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a kiraladığı Januzaj, burada yeterli süre alamayarak beklentilerin altında kalmasının ardından sezon başında Sunderland'e kiralanmıştı. Bu sezon 7 maçta oynayan Januzaj'ın formasını giydiği İngiltere temsilcisi, ligde 1 puanla son sırada yer alıyor.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:18
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