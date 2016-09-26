 Slaven Bilic'in koltuğu sallantıda – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Slaven Bilic'in koltuğu sallantıda

    Slaven Bilic'in koltuğu sallantıda

    İngiltere ekiplerinden West Ham'ın Teknik Direktörü olan Slaven Bilic'in koltuğunun sallantıda olduğu dair haberler İngiliz basınında yer almaya başladı.

    'de oynadığı son 4 karşılaşmayı da mağlup bitiren aldığı tek galibiyet ile ligde sadece 3 puanı bulunan West Ham 18'inci sıradan kurtulamıyor.

    Geçen sezon takımın başına geçen Bilic'in West Ham'ı 'de 6'ıncı sırada tamamlamasının ardından bu sene beklentileri artıran taraftarlar takımın yaşadığı bu çöküntü sonrasında şoktalar. Yeni yapılan stadyumlarında ve yapılan transferler ile sezona iyi bir başlangıç beklentisi yapması beklenen West Ham'ın yaşadığı bu sıkıntılı dönemin baş sorumlusu olarak Hırvat Teknik adam Bilic gösteriliyor.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre her istediği transfer yapılan ve yaklaşık 63 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen West Ham'da takımın henüz istenilen seviyenin çok altında kalması sonrası Bilic'e eleştiriler artarken, taraftarında desteğini kaybeder duruma gelmiş konumda.

    İngiliz basını Hırvat teknik adamın henüz asıl baskıyı hissetmediğini ancak Middlesbrough, Crystal Palace ve ile oynanacak olan lig maçlarından birini daha kaybederse asıl baskıyı hissedeceğini yazdılar.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:26
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