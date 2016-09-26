 ManU'ya ekim ayında zorlu fikstür – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    ManU'ya ekim ayında zorlu fikstür

    ManU'ya ekim ayında zorlu fikstür

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı ekim ayında ligde ve Avrupa'da zorlu bir fikstür bekliyor.

    ile Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan Manchester United, ekim ayının ikinci yarısında dokuz gün içinde , , ve Manchester City ile farklı kulvarlarda puan mücadelesi verecek.

    Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester ekibi, 17 Ekim Pazartesi günü Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a lig maçında konuk olacak. Aynı hafta perşembe günü Old Trafford Stadı'nda, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü bir başka zorlu lig randevusunda Mourinho'nun eski takımı Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Bu mücadeleden üç gün sonra ise Manchester United ve Manchester City, sezonun ikinci derbi maçında Lig Kupası'nda tur atlamak için kozlarını paylaşacak. Sporseverlerin merakla beklediği ilk derbi maçını İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

    Guardiola'ya karşı mücadele ettiği 17 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılabilen Mourinho, Liverpool Teknik Direktörü Klopp ile çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Mourinho ile Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte, kariyerleri boyunca karşılaştıkları tek maçta eşitliği bozamadı.

    Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'a 1-0 mağlup oldu. Ligde Manchester City ve Watford maçlarından puansız ayrılan Mourinho'nun ekibi, 12 puanla altıncı sırada yer alıyor.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:49
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