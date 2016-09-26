Drogba'dan Walcott'a ağır taş

Resmi twitter hesabından 3-0 ve gülücük emojileri paylaşımı yapan Theo Walcott'un bu paylaşımına Chelsea efsanesi Didier Drogba'dan cevap gecikmedi.





Walcott'u galibiyet sonrası tebrik eden Drogba on binlerce beğeni ve retweet alan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Galibiyetinizi kutlarım @theowalcott ama kedilerin olmadığı yerde farelerin dans etmesi kolaydır.



