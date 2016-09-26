 Drogba'dan Walcott'a ağır taş – Fotomaç – 26 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Drogba'dan Walcott'a ağır taş

    Drogba'dan Walcott'a ağır taş

    'in 'yi 3-0 yendiği İngiltere mücadelesi sonrası efsane oyuncu Didier Drogba, twitter'dan Theo Walcott'a ağır bir göndermede bulundu.

    Resmi twitter hesabından 3-0 ve gülücük emojileri paylaşımı yapan Theo Walcott'un bu paylaşımına efsanesi Didier Drogba'dan cevap gecikmedi.

    Walcott'u galibiyet sonrası tebrik eden Drogba on binlerce beğeni ve retweet alan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Galibiyetinizi kutlarım @theowalcott ama kedilerin olmadığı yerde farelerin dans etmesi kolaydır.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Drogba'dan Walcott'a ağır taş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle