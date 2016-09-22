Manchester ekipleri Lig Kupası'nda turladı
Manchester United ve Manchester City, üçüncü tur maçında rakiplerini yenerek tur atladı - Gökhan Töre'nin ilk 11'de sahaya çıktığı maçta West Ham, sahasında Accrington'ı tek golle geçti
İngiltere Lig Kupası'nda mücadele eden Manchester United ve Manchester City, rakiplerini yenerek dördüncü tura çıktı.
Ligde ve Avrupa'da üst üste aldığı üç mağlubiyetle zor günler geçiren Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, 17. dakikada Carrick'in golüyle Northampton karşısında üstünlüğü yakaladı. Blind'ın Hoskis'i düşürmesiyle kazanılan penaltı atışını 42. dakikada Revell gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın 68. dakikasında Herrera ile yeniden öne geçen ve 75. dakikada Rashford ile farkı artıran Manchester ekibi, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Sezona kayıpsız devam eden Manchester City, bir başka Premier Lig ekibi Swansea City'i 2-1 yenerek tur atladı. Pep Guardiola'nın öğrencilerine turu getiren golleri 49. dakikada Clichy ve 68. dakikada Garcia atarken, ev sahibi ekibin tek golü 90. dakikada Sigurdsson'dan geldi.
Ligde ilk beş haftada yalnızca bir galibiyet alarak sezona geçen yılın aksine kötü başlayan West Ham United, milli futbolcu Gökhan Töre'nin ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada sahasında Accrington'ı ağırladı. Başkent temsilcisi, Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında Fransız yıldızı Payet'nin golüyle tur biletini aldı.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Fulham-Bristol City: 1-2
Queens Park Rangers-Sunderland: 1-2
Southampton-Crystal Palace: 2-0
Stoke City-Hull City: 1-2
Tottenham-Gillingham: 5-0
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:07
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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