 Manchester ekipleri Lig Kupası'nda turladı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Manchester ekipleri Lig Kupası'nda turladı

    Manchester ekipleri Lig Kupası'nda turladı

    Manchester United ve Manchester City, üçüncü tur maçında rakiplerini yenerek tur atladı - Gökhan Töre'nin ilk 11'de sahaya çıktığı maçta West Ham, sahasında Accrington'ı tek golle geçti

    İngiltere Lig Kupası'nda mücadele eden Manchester United ve Manchester City, rakiplerini yenerek dördüncü tura çıktı.

    Ligde ve Avrupa'da üst üste aldığı üç mağlubiyetle zor günler geçiren Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, 17. dakikada Carrick'in golüyle Northampton karşısında üstünlüğü yakaladı. Blind'ın Hoskis'i düşürmesiyle kazanılan penaltı atışını 42. dakikada Revell gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın 68. dakikasında Herrera ile yeniden öne geçen ve 75. dakikada Rashford ile farkı artıran Manchester ekibi, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

    Sezona kayıpsız devam eden Manchester City, bir başka ekibi Swansea City'i 2-1 yenerek tur atladı. Pep Guardiola'nın öğrencilerine turu getiren golleri 49. dakikada Clichy ve 68. dakikada Garcia atarken, ev sahibi ekibin tek golü 90. dakikada Sigurdsson'dan geldi.

    Ligde ilk beş haftada yalnızca bir galibiyet alarak sezona geçen yılın aksine kötü başlayan West Ham United, milli futbolcu Gökhan Töre'nin ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada sahasında Accrington'ı ağırladı. Başkent temsilcisi, Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında Fransız yıldızı Payet'nin golüyle tur biletini aldı.

    Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    -Bristol City: 1-2

    Queens Park Rangers-: 1-2

    Southampton-Crystal Palace: 2-0

    -Hull City: 1-2

    Tottenham-Gillingham: 5-0

    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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