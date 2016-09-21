İlkay Gündoğan itiraf etti

Alman Bild gazetesine verdiği röportajda İlkay, Jürgen Klopp'la Borussia Dortmund'da 4 sezon birlikte çalıştıklarını ve bu nedenle başarılı teknik adamın tavsiyelerine her zaman güvendiğini dile getirdi.

İlkay ayrıca, Manchester City'den teklif gelir gelmez Klopp'la konuştuğunu ifade etti ve şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse, düşünmeden ondan tavsiyede bulunmasını istedim. Premier Lig benim için doğru karar olur mu diye kendisine danıştım. Bana Premier Lig'in oyun tarzıma çok uygun olduğunu ve Manchester City gibi bir takımdan gelen teklifi kaçırmamam gerektiğini söyledi. Ben de aslında onun gibi düşünüyordum ancak karar verebilmek için tavsiyesini dinleyebileceğim birisinin de onayına ihtiyacım vardı."





25 yaşındaki yetenekli futbolcu, yeni takımındaki teknik direktörü Pep Guardiola hakkında da açıklamalarda bulundu. "Onun mükemmel bir karizması var" diyerek Guardiola'yı öven İlkay sözlerine şöyle devam etti:

"Bir futbolcuyu istemesi büyük bir anlam ifade ediyor. Buraya transfer etmek istediği ilk futbolcu bendim ve sakat olmama rağmen böyle bir talepte bulunması bana ne kadar güvendiğini gösteriyor ki bu benim için büyük bir mutluluk."



