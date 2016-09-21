‘En iyisi Pep’
M.City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Pep Guardiola'nın Jürgen Klopp'a oranla daha iyi bir antrenör olduğunu belirterek, muhtemelen dünyanın en iyisi olduğunu iddia etti. Gündoğan, "Klopp duygusal, Pep deha" yorumunu yaptı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:07
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