 Guardiola'dan Toure'ye özür şartı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Guardiola'dan Toure'ye özür şartı

    Guardiola'dan Toure'ye özür şartı

    İngiltere ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure'nin takım arkadaşlarından ve kulüpten özür dilemediği sürece forma giyemeyeceğini söyledi.

    İspanyol teknik adam, 33 yaşındaki futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna almaması üzerine futbolcunun menajeri Dimitri Seluk'un basına verdiği demece tepki gösterdi.

    Toure ve Seluk'un profesyonelce hareket etmediğini savunan Guardiola, "Özür dilemek zorunda, yoksa forma giyemez. Eğer bir problemi varsa kulüp yetkilileriyle konuşmalı. Toure'yi tanıyorum, iyi birisi olduğunu biliyorum ancak onu da Aleix Garcia'yı da kadro dışında bırakma kararı benim için zordu. Benim dönemimde menajerimin medyaya gidip Johan Cruyff'u eleştirmesini hayal edemiyorum." diye konuştu.

    Seluk, teknik direktör Guardiola'nın, aldığı kararla Fildişi Sahilli futbolcuyu aşağıladığını savunmuş ve Manchester ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması halinde bu kararından pişman olacağını iddia etmişti.

    Yaya Toure, daha önce de Guardiola'nın 'yı çalıştırdığı dönemde, 2010 yılında Katalan ekibinden ayrılarak Manchester City'ye transfer olmuştu.

    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Guardiola'dan Toure'ye özür şartı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.