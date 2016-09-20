Guardiola'dan Toure'ye özür şartı

İspanyol teknik adam, 33 yaşındaki futbolcuyu UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna almaması üzerine futbolcunun menajeri Dimitri Seluk'un basına verdiği demece tepki gösterdi.

Toure ve Seluk'un profesyonelce hareket etmediğini savunan Guardiola, "Özür dilemek zorunda, yoksa forma giyemez. Eğer bir problemi varsa kulüp yetkilileriyle konuşmalı. Toure'yi tanıyorum, iyi birisi olduğunu biliyorum ancak onu da Aleix Garcia'yı da kadro dışında bırakma kararı benim için zordu. Benim dönemimde menajerimin medyaya gidip Johan Cruyff'u eleştirmesini hayal edemiyorum." diye konuştu.

Seluk, teknik direktör Guardiola'nın, aldığı kararla Fildişi Sahilli futbolcuyu aşağıladığını savunmuş ve Manchester ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması halinde bu kararından pişman olacağını iddia etmişti.

Yaya Toure, daha önce de Guardiola'nın Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde, 2010 yılında Katalan ekibinden ayrılarak Manchester City'ye transfer olmuştu.