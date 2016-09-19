 Muhabirin sorusuna bu yanıtı verdi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Muhabirin sorusuna bu yanıtı verdi

    Muhabirin sorusuna bu yanıtı verdi

    Pep Guardiola düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soruya küfürlü tepki verdi.

    Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Bournemouth karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Guardiola, bir muhabirin "Üçleme yapabileceğinize inanıyor musunuz?" sorusuna ise "What the f**k" şeklinde küfürlü bir tepki verdi. .
    Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Bournemouth karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Guardiola, bir muhabirin "Üçleme yapabileceğinize inanıyor musunuz?" sorusuna ise "What the f**k" şeklinde küfürlü bir tepki verdi. .
    Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Bournemouth karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

    Guardiola, bir muhabirin "Üçleme yapabileceğinize inanıyor musunuz?" sorusuna ise "What the f**k" şeklinde küfürlü bir tepki verdi.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muhabirin sorusuna bu yanıtı verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle