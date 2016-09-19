Muhabirin sorusuna bu yanıtı verdi
Pep Guardiola düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soruya küfürlü tepki verdi.
Guardiola, bir muhabirin "Üçleme yapabileceğinize inanıyor musunuz?" sorusuna ise "What the f**k" şeklinde küfürlü bir tepki verdi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:44
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Toplam 14
Yorum
kabasakal Kimse kusura bakmasın ama geldiğinden beri her fırsatta oynamayan ve hala yeterli form düzeyine gelemeyen RVP yi sırf ismi için alkışlarken , Fernandaoyu her fırsatta ıslıklayıp onu küstüren bizler değil miyiz ? Bence Fernandao üzerine de titrense , şu anki mevcut forvetlerin hepsinden daha başarılı olur..
- Mahmut Uslu: Bizim maçları irdeleyin
Toplam 51
Yorum
haydaa kaybedilen puanlar önemli degil diyosun ve hala tv kanalinda 1M üye reklami veriyosun. siz böyle aciklamalara devam edin gelir size 1M üye
- "Galibiyet serimiz başlıyor"
Toplam 21
Yorum
kanarya bursa maçında ne yaptın gidip top istedin mi ortasahada kayboldun hırsla oynayan tek volkan şendi ama o da bireyselliği yüzünden yetersiz kaldı şu takımın ağırlığını kaldıracak adam yok şuan mehmet topal ateşlemeli ortasahayı ama adam hucum oyuncularının hatasını düzeltmekten hucuma gelemiyor
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