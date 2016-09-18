Watford'a da boyun eğdiler

Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan ve perşembe günü ilk hafta maçında Hollanda'nın Feyenoord takımına deplasmanda 1-0 yenilen Manchester United, ligde Watford'a konuk oldu.

Karşılaşmayı 34. dakikada Capoue, 83. dakikada Zuniga ve uzatmalarda Deeney'nin penaltıdan attığı golle Watford'a 3-1 kazanırken,konuk ekib Manchester United'ın tek golü 62. dakikada genç yıldızı Rashford'an geldi.



Ligde geçen hafta oynadığı Manchester derbisini 2-1 kaybederek ilk puan kaybını yaşayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Watford deplasmanında da sahadan puansız ayrıldı ve 5. hafta sınunda 9 puanda kaldı.