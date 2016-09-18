Watford'a da boyun eğdiler
İngiltere Premier Lig'de oynanan 5. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Watford'a 3-1 yenildi.
Karşılaşmayı 34. dakikada Capoue, 83. dakikada Zuniga ve uzatmalarda Deeney'nin penaltıdan attığı golle Watford'a 3-1 kazanırken,konuk ekib Manchester United'ın tek golü 62. dakikada genç yıldızı Rashford'an geldi.
Ligde geçen hafta oynadığı Manchester derbisini 2-1 kaybederek ilk puan kaybını yaşayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Watford deplasmanında da sahadan puansız ayrıldı ve 5. hafta sınunda 9 puanda kaldı.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:42
- Ayağa kalkacağız
Toplam 18
Yorum
Cabbar Sen git ersun bu is sanagöre degi Türk oyuncularini cogalt yumluyu yedege cek Onuru dinlendir.baskan sende sabir Sabrina Deyip durma .
- Emrah'ın gözü hala Aslan'da
Toplam 5
Yorum
yorum farki kulübede oturmasını bilen iyi bir yedek oyuncuydu. ne diye hamiti tutup bunu kiraladılar anlamıyorum. yine ortalığı karıştırmış hamit efendi
- Beşiktaş, ilk deplasman galibiyeti peşinde
Toplam 1
Yorum
karakartal İnşallah bu maç Öellikle Aboubakar ve Taliscayı kazandığımız maç olur.Aboubakarın artık sahne alma vakti geldide geçti, bu maç kalitesini,golcülüğünü gösterdiği maç olsun.
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