 Watford'a da boyun eğdiler – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Watford'a da boyun eğdiler

    Watford'a da boyun eğdiler

    İngiltere 'de oynanan 5. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Watford'a 3-1 yenildi.

    ile Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan ve perşembe günü ilk hafta maçında Hollanda'nın takımına deplasmanda 1-0 yenilen Manchester United, ligde Watford'a konuk oldu.

    Karşılaşmayı 34. dakikada Capoue, 83. dakikada Zuniga ve uzatmalarda Deeney'nin penaltıdan attığı golle Watford'a 3-1 kazanırken,konuk ekib Manchester United'ın tek golü 62. dakikada genç yıldızı Rashford'an geldi.

    Ligde geçen hafta oynadığı Manchester derbisini 2-1 kaybederek ilk puan kaybını yaşayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Watford deplasmanında da sahadan puansız ayrıldı ve 5. hafta sınunda 9 puanda kaldı.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:42
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