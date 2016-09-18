 İlkay’lı City 5’te 5 yaptı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    İlkay’lı City 5’te 5 yaptı

    İlkay’lı City 5’te 5 yaptı
    'i tam anlamıyla Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City fırtınası esir almış durumda. Manchester şehrinin 'Mavili' çocukları dün de Bournemouth ile karşılaştı. City, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti. Goller De Bruyne, İheanacho, Sterling ve İlkay'dan geldi. Guardiola'nın öğrencileri 5 maçta 15 puan topladı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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