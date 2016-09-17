 Arsenal’de müthiş iddia – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    ’de müthiş iddia

    Arsenal’de müthiş iddia
    İngiliz basınında dün flaş bir iddia vardı. 20 yıldır 'i çalıştıran teknik direktör Arsene Wenger'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı ileri sürüldü. Haberlerde 66 yaşındaki hocanın kariyerine Çin'de devam edeceği de yazıldı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:13
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