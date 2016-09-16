Yok artık ManU!
Transfer döneminde 150 milyon poundu aşan bir harcama yapan M.United hız kesmiyor. ManU'nun daha önce görüşmelerden sonuç alamadığı Sporting Lizbonlu William Carvalho için ara transfer döneminde bir kez daha girişimde bulunacağı öğrenildi.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
- Porto’ya dönmek istemiyorum
Toplam 9
Yorum
Oktay unutmayın gomezde ilk haftalar sıfır çekmişti. adam daha ligte az bir süre oynadı. avrupa maçında da asisi var. durun biraz hemen harcamayın.
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