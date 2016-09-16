 Yok artık ManU! – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yok artık ManU!

    Yok artık ManU!
    Transfer döneminde 150 milyon poundu aşan bir harcama yapan M.United hız kesmiyor. ManU'nun daha önce görüşmelerden sonuç alamadığı Sporting Lizbonlu William Carvalho için ara transfer döneminde bir kez daha girişimde bulunacağı öğrenildi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yok artık ManU! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.