 Pape Souare 4 ay yok! – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Pape Souare 4 ay yok!

    Pape Souare 4 ay yok!

    İngiltere takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen Senegalli futbolcu Pape Souare, geçirdiği trafik kazasının ardından sahalardan en az 4 ay uzak kalacak.

    Londra ekibinin teknik direktörü Alan Pardew, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Souare'nin geri dönüşüyle ilgili herhangi bir kaygılarının bulunmadığını belirterek, "Kalça kemiğinde kırık var. Kendisi 4-5 belki de 6 ay sonra aramıza dönmeli ve koşuyor olmalı." ifadelerini kullandı.

    Geçen sezonun devre arasında Fransa'nın takımından transfer edilen 26 yaşındaki savunmacı, 11 Eylül'de aracıyla trafik kazası geçirmiş ve ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:12
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