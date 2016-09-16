Pape Souare 4 ay yok!
İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen Senegalli futbolcu Pape Souare, geçirdiği trafik kazasının ardından sahalardan en az 4 ay uzak kalacak.
Londra ekibinin teknik direktörü Alan Pardew, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Souare'nin geri dönüşüyle ilgili herhangi bir kaygılarının bulunmadığını belirterek, "Kalça kemiğinde kırık var. Kendisi 4-5 belki de 6 ay sonra aramıza dönmeli ve koşuyor olmalı." ifadelerini kullandı.
Geçen sezonun devre arasında Fransa'nın Lille takımından transfer edilen 26 yaşındaki savunmacı, 11 Eylül'de aracıyla trafik kazası geçirmiş ve ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:12
- Şampiyonluk bizim işimiz
Toplam 10
Yorum
ccc kupa gören masum kartal
- "Biz geliyoruz"
Toplam 51
Yorum
FENERLI Topunuz Aziz yıldırımdan bahsedıyorsunuz.yazıklar olsun hangı başkan fenere çivi çaktı.herşey azız zamanında oldu. 2011 den berı fenerle oynayanlara buradan yazamıyorsunuz galıba.fenerle oynanmasayı şu anda bırakın turkıyeyı avrupada söz sahıbıydık.Trabzondakı kurşunlanma hala çıkmadı meydana..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 51
Yorum
KrAlex Bütün haklıları bütün başarılı adamları gönderen bu yönetim o kadar kişinin ahını aldı ki şuan yıllardır çözülemeyen ortasaha sıkıntısı ve takımın bu durumu gerçekten hiç şaşırtmıyor beni. Birazda ilahi adalet biraz ondan biraz bundan. Bu takımın düzelmesi için iyi bir ortasaha ve takımın komple yenilenmesinin yanında birde başta o beceriksiz ve futboldan anlamayan provakatif eseri başkanın ve yönetiminin defolması gerekir.
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