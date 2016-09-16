Klopp Chelsea'yi deplasmanda devirdi
İngiltere Premier Lig'de oynanan 5. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Chelsea'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya tutuk başlayan Chelsea karşısında ilk 20 dakikalık bölümde baskı kuran Liverpool, skor üstünlüğünü erken yakaladı. 17. dakikada sol kanatta topla buluşan Philippe Coutinho'nun boş pozisyonda dört takım arkadaşının bulunduğu ceza alanının sağ çaprazına ortaladığı topu Dejan Lovren, uzak köşeden filelerle buluşturdu.
Premier Lig'de son golünü 2014 yılının ocak ayında Southampton'a atan 27 yaşındaki Hırvat futbolcu, 64 maç sonra ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
36. dakikada yine sol kanattan gelişen Liverpool atağında Chelsea savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı önünde kontrol eden Jordan Henderson'un, yaklaşık 30 metreden şık şutunda meşin yuvarlak kaleci Thibaut Courtois'i aşarak konuk ekibe iki farklı üstünlüğü getirdi. "Kırmızılar", Alman teknik adam Jürgen Klopp'un göreve gelmesinden bu yana ligde ceza alanı dışından 15. kez skor üretti.
Ev sahibi ekip 61. dakikada farkı bire indirdi. Sol kanattan Chelsea atağını sürükleyen Eden Hazard'ın verdiği pasla ceza alanında hareketlenen ve son çizgiye kadar inen Nemanja Matic'in içeriye çıkardığı topu Diego Costa, Liverpoollu savunma oyuncuları ve kaleci Simon Mignolet'nin arasından ağlara gönderdi. Maçtaki ilk şutunda golü bulan 27 yaşındaki İspanyol futbolcu, bu sezon beşinci kez fileleleri havalandırdı.
Sezona deplasmanda aldığı 4-3'lük Arsenal galibiyetiyle başlayan, geçen hafta son şampiyon Leicester City'i 4-1 mağlup eden Klopp'un öğrencileri, Stamford Bridge Stadı'ndan da galibiyetle ayrılmasını bildi.
Chelsea, beşinci haftada ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, son 30 iç saha maçında yenilgisi bulunmayan İtalyan teknik adam Antonio Conte de sahadan puansız ayrıldı. Bu arada Chelsea'nin Paris Saint-Germain'den transfer ettiği eski futbolcusu Brezilyalı David Luiz de Liverpool karşısında ilk kez forma giydi.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:05
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Klopp Chelsea'yi deplasmanda devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.