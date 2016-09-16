 Klopp Chelsea'yi deplasmanda devirdi – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Klopp 'yi deplasmanda devirdi

    Klopp Chelsea'yi deplasmanda devirdi

    İngiltere 'de oynanan 5. hafta maçında , deplasmanda 'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

    Karşılaşmaya tutuk başlayan karşısında ilk 20 dakikalık bölümde baskı kuran , skor üstünlüğünü erken yakaladı. 17. dakikada sol kanatta topla buluşan Philippe Coutinho'nun boş pozisyonda dört takım arkadaşının bulunduğu ceza alanının sağ çaprazına ortaladığı topu Dejan Lovren, uzak köşeden filelerle buluşturdu.

    'de son golünü 2014 yılının ocak ayında Southampton'a atan 27 yaşındaki Hırvat futbolcu, 64 maç sonra ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

    36. dakikada yine sol kanattan gelişen Liverpool atağında Chelsea savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı önünde kontrol eden Jordan Henderson'un, yaklaşık 30 metreden şık şutunda meşin yuvarlak kaleci Thibaut Courtois'i aşarak konuk ekibe iki farklı üstünlüğü getirdi. "Kırmızılar", Alman teknik adam Jürgen Klopp'un göreve gelmesinden bu yana ligde ceza alanı dışından 15. kez skor üretti.

    Ev sahibi ekip 61. dakikada farkı bire indirdi. Sol kanattan Chelsea atağını sürükleyen Eden Hazard'ın verdiği pasla ceza alanında hareketlenen ve son çizgiye kadar inen Nemanja Matic'in içeriye çıkardığı topu Diego Costa, Liverpoollu savunma oyuncuları ve kaleci Simon Mignolet'nin arasından ağlara gönderdi. Maçtaki ilk şutunda golü bulan 27 yaşındaki İspanyol futbolcu, bu sezon beşinci kez fileleleri havalandırdı.

    Sezona deplasmanda aldığı 4-3'lük Arsenal galibiyetiyle başlayan, geçen hafta son şampiyon Leicester City'i 4-1 mağlup eden Klopp'un öğrencileri, Stadı'ndan da galibiyetle ayrılmasını bildi.

    Chelsea, beşinci haftada ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, son 30 iç saha maçında yenilgisi bulunmayan İtalyan teknik adam Antonio Conte de sahadan puansız ayrıldı. Bu arada Chelsea'nin Paris Saint-Germain'den transfer ettiği eski futbolcusu Brezilyalı David Luiz de Liverpool karşısında ilk kez forma giydi.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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