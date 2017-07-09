Wayne Rooney, Everton'da
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Wayne Rooney'i kadrosuna kattı.
Maviler, tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Everton kulübü, transferi resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, 13 yıl önce Everton'dan Manchester United'a transfer olmuştu.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:25
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 1
Yorum
gs kim alir bunu
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O forma 3 beden büyük gelir
Toplam 26
Yorum
6-0 fb Sneijderi de gönderdiler artık ikinci 6-0 bu sene kesin olur : ))))
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F.Bahçe'den Mehmet Ekici açıklaması
Toplam 1
Yorum
Xxx Gs lı olarak çok geçmiş olsun diyorum büyük paralara oynayan futbolcularımızın sakatlanmasını kimse istemez rekabet iyi futbolcularla güzel
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