 Wayne Rooney, Everton'da – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Wayne Rooney, Everton'da

    Wayne Rooney, Everton'da

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Wayne Rooney'i kadrosuna kattı.

    Maviler, tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Everton kulübü, transferi resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, 13 yıl önce Everton'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:25
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    Wayne Rooney, Everton'da