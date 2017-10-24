Bucaspor'da kongre sesleri
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bir türlü istediği skorları alamazken mali açıdan da toparlanamayan Bucaspor'da olağanüstü gelen kurulun gündeme geldiği öğrenildi.
Göreve başladığı günden bu yana borç ödemeye çalışan Başkan Ahmet Doğan'ın yönetimi güçlendirmek amacıyla seçime gideceği kaydedildi. Yeni bir liste oluşturmayı hedefleyen Doğan'ın yönetimin büyük kısmını değiştireceği iddia edildi. Kasım ayında yapılması planlanan kongrede başka bir aday çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmezken, Doğan'ın yakın çevresine, "Yerli ve yabancı futbolcuların dosyalarını kapatmak için var gücümle çabaladım. Ancak yeterli desteği bulamadım. Daha güçlü isimlerle yola devam etmeyi planlıyorum. Tek amacım kulübün borçlarını eritebilmek. Umarım herkes taşın altına elini koyar" dediği öğrenildi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:50
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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