Karşıyaka'da şirketleşme kongresi

Bir süredir adı açıklanmayan bir fon şirketiyle görüştüğü belirtilen yönetim, üyelerden derneğin toplam borç yapılandırması için kulüp tüzüğünün 13'üncü maddesi gereği futbol şubesinde şirketleşme yetkisi isteyecek.İzmir ekibinde kulübün borçlarını Federasyon gelirleri karşılığında kapatacağı söylenen fon şirketinin şirketleşmesi halinde kulübün yüzde 51'i veya basketbol şube dahil tamamına talip olacağı iddiaları dolaşırken Başkan Mutlu Altuğ, kongrede yalnız şirketleşme şartlarının görüşüleceğini açıkladı. Şirketleşme yetkisi almanın kulübün hemen şirketleşeceği anlamına gelmediğini belirten Altuğ, "Kongrede herhangi bir firma adı telafuz edilmeyecek. Birkaç firmayla görüşüyoruz. Onlar sonraki aşamalar. Şirketleşmenin altyapısını oluşturup ocak ayına yetiştirmeye çalışacağız. Karşıyaka'ya büyük yatırımlar almak istiyorsak bunu dernek yapısıyla yapmamız zor. Ufkumuzu genişletmeliyiz" dedi.



DENETLEME BİLMECESİ

Karşıyaka'nın mali kongresinde kulübün 21 Mayıs 2016'ya kadar geçmiş 5 yıllık hesaplarının tekrar bağımsız denetim kuruluşuna inceletilmesi için üyelerden yetki istenecek. Önerinin geçen hafta yapılan divan kongresinden çıktığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılı ekipte Altuğ yönetimi, 21 Mayıs 2016'daki kongrede göreve geldikten sonra geçmiş 5 yıllık hesapları bağımsız denetim kuruluşuna inceletmiş ancak divan kurulunda olduğu öğrenilen denetim raporu camiayla bir türlü paylaşılmamıştı. O dönem bağımsız denetim şirketine rapor için 80 bin TL ödeyen kulüpte camia, ilk rapor bile açıklanmadan yeniden Altuğ öncesi 5 yılla ilgili denetleme yaptırılacak olmasının şaşkınlığını yaşıyor.



TÜZÜĞE AYKIRI TARTIŞMASI

Ege temsilcisinde yönetimin ilk tarihini 1 hafta sonrası olarak açıkladığı şirketleşme, denetim ve borçların tartışılacağı mali genel kurulun, kulüp tüzüğüne aykırı yapıldığı tartışması çıktı. Yönetim, kongre açıklamasında kararın 13 Ekim'de alındığına vurgu yaparken tüzüğe göre üyelerin kongreden en az 2 hafta önce bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Karşıyaka'da geçen hafta yapılan divan kurulu kongresinde yeni divan başkanı seçilemezken görevi devretmeye hazırlanan Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral ise bir açıklama yayınlayıp mali kongrede divan yönetiminin de belirlenmesini istedi.