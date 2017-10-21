 Taraftarlar 'Karşıyaka düşmeyecek' kampanyası başlattı! – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Taraftarlar ' düşmeyecek' kampanyası başlattı!

    Taraftarlar 'Karşıyaka düşmeyecek' kampanyası başlattı!

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hem eski futbolcularından Banahene'ye olan burcu nedeniyle FIFA'dan hem de Futbol Federasyonu Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'ndan 3'er puan silme cezası alan 'da taraftarlar, kulübe yeni ceza gelmemesi için kampanya başlattı.

    Futbol Federasyonu'nun Banahene'den gelen puan cezasından sonra lisans cezasını da puan tablosuna yansıtmasıyla grupta puansız son sıraya gerileyen 'da taraftarlar, eski futbolculardan Okan Şahingöz'ün 25 Ekim'e kadar ödenmesi gereken 340 bin TL'lik yetiştiricilik bedelini toplamaya çalışıyor.

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, "Karşıyaka düşmeyecek" başlığıyla mesajlar yayınlayan yeşil-kırmızılılar, açılan banka hesabında 41 bin TL bağış topladı. Karşıyaka, Okan'ın Hollanda'daki 3 kulübüne 25 Ekim Çarşamba gününe kadar 340 bin TL yetiştiricilik bedelini ödeyemezse FIFA tarafından 9 puanı daha silinecek. Karşıyaka yönetimi ise son cezalarla ilgili sessizliğini koruyor.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:59
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